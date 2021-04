Außengastronomie in Flensburg : Der Central Park öffnet am Wochenende wieder und ist gleich komplett ausgebucht

In diesem Frühjahr bietet der Biergarten am Deutschen Haus wieder Live-Musik, kalte Getränke und Snacks.

Flensburg | Am Deutschen Haus sind Helfer an diesem Donnerstag damit beschäftigt, die Holzhackschnitzel vom Boden zu entfernen. Wirklich beansprucht wurden sie im zurückliegenden Winter nicht. Aufgrund der Corona-Pandemie durfte der Punschwald lediglich an einem Tag öffnen. Betreiber Peter Thomsen und sein Marketingchef Fereydun Bille-Sommer (Fördeshow-Concept...

