Hürup : Der Amtsbauhof zieht um

Der Amtsausschuss Hürup stellte in seiner letzten Sitzung vor der Kommunalwahl das neue Konzept vor. Es sieht Investitionen in Gelände und Maschinen vor.

von sup

26. April 2018, 13:30 Uhr

Hürup | Für den Bauhof des Amtes Hürup wurde ein „komplett neues Konzept“ erarbeitet mit Auswirkungen auf Personal, Aufgabenstellung und Maschinen. Der Arbeitskreis halte es nach „intensiver Abwägung für den richtigen Schritt, den Gerätepark erheblich zu erweitern“, erklärte Claus-Peter Richelsen auf der letzten Sitzung des Hüruper Amtsausschusses vor der Kommunalwahl.



Kaufvertrag abgeschlossen





Die Ausschussmitglieder stimmten dem Erwerb eines „Mecalac Green Job“-Geräteträgers inklusive diversen Anbauteilen zu, der vornehmlich für Arbeiten im Straßenbereich und für die Bankettenpflege genutzt werden soll. Der Gesamtkaufpreis beträgt gut 305 000 Euro. Als Ersatz für den defekten Pick-up wurde ein rund zehn Jahre alter Unimog zum Preis von 52 000 Euro angeschafft.

Der Kaufvertrag für den neuen zentralen Standort auf dem Konversionsgelände der ehemaligen Marinefunksendestelle in Weseby ist inzwischen ebenfalls abgeschlossen. Die Fläche beträgt 1,9 Hektar einschließlich des Wachgebäudes und kostet 110 000 Euro.

In der Einwohnerfragestunde kritisierte ein Anwohner die hohen Investitionen in den Amtsbauhof und warnte vor den immensen Folgekosten für das Amt und die Gemeindehaushalte. Schon im vergangenen Jahr stand das Thema Datensicherheit auf der Agenda des Amtes und nach der Aussage des leitenden Verwaltungsbeamten Hans-Werner Pöhlmann, das Amt sei nicht mehr rechtssicher aufgestellt, folgte im Dezember der Beschluss, die komplette Datenverwaltung und Datensicherung dem darauf spezialisierten Zweckverband für Informations- und Kommunikationstechnik „Kommunit“ zu übertragen. Voraussetzung dafür sei jedoch der Beitritt des Amtes zu dem Verband. Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung trete am 1. Juli 2018 in Kraft, erklärte Pöhlmann.



Schnelles Internet auch fürs Amtshaus





Im Rahmen der zweiten Vermarktungsphase von „nordischnet“ durch den Netzbetreiber GVG Glasfaser Kiel entschied der Ausschuss, das Amtsgebäude an das Glasfasernetz des Breitbandzweckverbands Angeln mit einer Bandbreite von 500 Mbit/s im Download und 200 Mbit/s im Upload anzuschließen. Die Kosten werden rund 30 Euro monatlich über dem derzeitigen Tarif liegen.

Der Sprecher der Flüchtlingslotsen, Hans-Hermann Schümann, beschrieb die momentanen Aufgaben der Lotsen, die sich inzwischen vornehmlich um Integration bemühen. Die größte Herausforderung sei dabei, auch die Frauen einzubeziehen. „Einerseits dürfen sie nicht, aber oft wollen sie auch nicht aus dem Haus“, sagte Schümann. Für die Entschädigung von Fahrtkosten und Auslagen genehmigte der Ausschuss die beantragten 5000 Euro.