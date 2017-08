Hörspiel in Flensburg : Depression – Theater um ein Tabu

vergrößern 1 von 1 Foto: Dommasch 1 von 1

Drei Monate verbrachte sie in einer Klinik. Freiwillig. Astrid Somer litt an Depressionen. Sie sah eine Mitpatientin in einer akut manischen Phase „fröhlich, zu fröhlich“ aus dem Fenster springen, weil sie meinte, sie könne fliegen. Sie sah Menschen, die in Hochstimmung all ihr Geld ausgaben und dann wieder in Schwermut und Antriebslosigkeit verfielen.

Sie selbst gilt heute als geheilt. Doch mit ihrem Wissen um die häufig tabuisierte Krankheit sucht die Flensburgerin mit ihrem Team nun das Licht der Öffentlichkeit. „Denn das Thema“, so ihre Erfahrung, „wird totgeschwiegen.“

In Flensburg ist die Quote derjenigen, die sich das Leben nehmen, fast doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt, hat die 62-Jährige in Erfahrung gebracht. Und in Deutschland, so sagt es die Statistik, gibt es alle 53 Minuten einen Suizid, der einer Lebenskrise oder einer Angststörung entspringt. Deshalb erscheint es Astrid Somer wichtig, auf die Symptome der Krankheit hinzuweisen. Und: „Wie geht man damit um, in der Familie, im Sportverein oder am Arbeitsplatz?“ Unter dem Motto „Flensburg spricht“ will sie mit Unterstützung von Betrieben und Institutionen ein Pilotprojekt starten, in dessen Verlauf Hörspiele und Theater-Workshops umgesetzt werden sollen. Astrid Somer verfügt nach eigenen Angaben über ein Netzwerk von Autoren, Schauspielern und Sprechern. „Es sollen professionelle Produktionen sein, fachlich fundiert und auf hohem Niveau.“ Darauf legt sie Wert.

Was fehlt, sind Sponsoren. Denn eine Hörspielproduktion ist kostspielig. „Wenn am Ende vier Minuten dabei herausspringen, geht dem eine Arbeit von zwei bis drei Tagen im Studio voraus“, sagt sie. Die Initiatorin hat als Unterstützer dabei insbesondere Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, ebenso aus dem Finanzsektor ins Auge gefasst. „Es helfen aber auch Kleinbeträge von Geschäftsleuten oder Privatpersonen weiter.“ Das Hörspiel soll schließlich via Download in eine Online-Plattform integriert werden.

Astrid Sommer hat in der Vergangenheit schon diverse Hörspiele für Kinder und Erwachsene (Henning Mankell, Edgar Allen Poe), unter anderem für den WDR, realisiert. Aktuell kooperiere sie mit Medizinern, Psychotherapeuten, dem Bündnis gegen Depression im Kreis Schleswig-Flensburg und der Robert-Enke-Stiftung. Ihre Botschaft ist ermutigend, und sie fußt auf ihrer eigenen Geschichte. „Depression“, sagt sie, „ist gut behandelbar. Aber man muss ein Kämpfer sein, um aus der Krankheit herauszufinden.“ www.astridsomer.com



von Joachim Pohl

erstellt am 23.Aug.2017 | 08:58 Uhr