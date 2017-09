Glücksburg : Denkmalschutz bremst Neubaupläne

vergrößern 1 von 1 Foto: haufschild 1 von 1

Glücksburg | Der Name „Schlossallee“ verspricht neben hohen Immobilienpreisen – wer kennt das nicht vom Brettspiel „Monopoly“ – viel Glanz und Gloria. In Glücksburgs Schlossallee, die bis 2007 Große Straße hieß, ist das nicht ganz so. Es gibt zwar ein über 400 Jahre altes, bedeutsames Schloss, dass jährlich rund 50 000 Besucher anzieht. Die Fielmann-Stiftung ließ vor acht Jahren 64 Linden pflanzen, die den hinteren Teil des Straßennamens auch irgendwann wieder rechtfertigen sollen. Aber die Bausubstanz der gesamten Straße bietet doch ein komplett uneinheitliches Bild: Da stehen unkoordiniert Neubauten in erster, zweiter, dritter und vierter Reihe, unterschiedliche Dachformen und Baumaterialien lassen nicht unbedingt vermuten, dass es eine „Erhaltungssatzung“ für dieses Gebiet gibt. Aber es gibt sie, bestätigt der neue Bauamtsleiter Egon Perschk.

Jetzt herrscht Verunsicherung: Eine Bauvoranfrage für die Grundstücke Schlossallee 44-46 wurde Anfang des Sommers zunächst positiv beschieden. Dann verlangte die Untere Denkmalschutzbehörde hinter einem denkmalgeschützten Backsteinbau jedoch ein giebelständiges Haus mit Satteldach. Daraufhin zögerte der Glücksburger Bauausschuss beim zweiten Mal, seine Zustimmung zu geben. Man wollte nun genauer hören, was der Eigentümer, dem auch das Nachbargrundstück, die Nr. 54, gehört, genau vorhabe.

Der Eigentümer ist gerade im Urlaub, aber sein Architekt, Kay Messner aus Flensburg, gibt Auskunft. „Wir wollten eigentlich“, so sagt er, „mit der Bauvoranfrage im ersten Schritt prüfen, wie viel wir bauen dürfen.“ Geplant sind derzeit drei Häuser mit maximal zwei Voll- und einem Staffelgeschoss. Die Häuser sollen für ein bis sechs Wohneinheiten konzipiert werden. In einem zweiten Schritt sei noch zu klären, wie die Erschließung des 2050 Quadratmeter großen Streifens erfolgen soll. Wenn sie vom Nachbargrundstück erfolgen dürfe, dann könnte sogar das Haus, in dem bis 2014 Gerda Lorenzen ihre Gaststätte „Jolle“ betrieb, erhalten bleiben. Das Haus ist ebenfalls sehr alt, im Kern von 1875, sagt Gerda Lorenzen, Sie lebt, inzwischen 84 Jahre alt, in einer kleinen Rentnerwohnung. Aus Altersgründen verkaufte sie 2014 an die Immobilienfirma John Witt, die es vor kurzem weiter veräußerte. Ihr ehemaliges Haus, in dem Gerda Lorenzen mit früh verstorbenem Mann und zwei Töchtern auch wohnte, hat mehrere Anbauten erlebt, neues Blendwerk inbegriffen. Von Denkmalschutz also keine Rede. Eher schon von Alt-Glücksburger-Tradition. „Die Jolle mit Kiosk direkt gegenüber dem Schloss, lief 48 Jahre immer gut“, erzählt Gerda Lorenzen mit einem Anflug von Wehmut.

„Das Problem ist, dass wir für die Erschließung über Hausnummer 54 noch einmal den B-Plan ändern müssten“, erläutert Architekt Messner. Es ist alles mal wieder komplizierter, als in einem Neubau-Gebiet. Dennoch habe man vor, etwas Schönes, der Schlossallee Würdiges zu errichten, so der Architekt. Mit den Bauarbeiten auf Grundstück Hausnummer 54 – 8000 Quadratmeter groß ist es laut früheren Angaben – soll in den nächsten Monaten begonnen werden. Dort entstehen drei Einfamilienhäuser und ein Mietshaus mit acht Parteien. Für die Jolle und den benachbarten denkmalgeschützten Bau kann sich der Architekt auch Ferienwohnungen mit einem schönen Hinterhof vorstellen. Aber jetzt braucht er erstmal Planungssicherheit.