Wladimir Klitschko in Flensburg : Déjà-vu für Dr. Steelhammer

Stippvisite des Ex-Weltmeisters und Olympiasiegers – mit alten Bekannten und einem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

von Gunnar Dommasch

18. April 2018, 06:40 Uhr

Vor 23 Jahren wurde er vom Hamburger Flughafen abgeholt, um für Flensburg zu boxen. Später fuhr er mit seinem roten Opel Rekord zum Training. Gestern trat Wladimir Klitschko erneut die Fahrt an, auf gleicher Strecke – mit einem Mercedes GLE 500e. Und saß selbst am Steuer der Limousine. „Das war für mich ein Déjà-vu-Erlebnis“, sagte der jüngere der Klitschko-Brüder mit emotionaler Note. Er sei „wahnsinnig froh“, hier zu sein. Die Erinnerungen berührend. Und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt „eine große Ehre“.

Man nimmt ihm die Worte ab. Der 42-Jährige wirkt so bescheiden wie damals, als seine Karriere beim Boxclub Sparta begann. „Das Sprungbrett in meine sportliche Zukunft.“ Ohne die Stadt, meint er, wäre er nicht Olympiasieger geworden. Das war 1996 im Superschwergewicht bei den Spielen in Atlanta.

Die Nachricht vom Besuch des Ex-Weltmeisters im Schwergewicht war bereits am Vorabend durchgesickert. Und so ist das Rathaus schon lange vor seiner Ankunft dicht von Fans umlagert. Unter ihnen Brian Wachsmann, der fast alle Kämpfe des Idols im Fernsehen verfolgt hat und „schwer beeindruckt“ war von der eisernen Faust des Linksauslegers.

Sein Vertrag in Flensburg war auf zwei Jahre ausgelegt, erinnerte Norbert Zewuhn, damals Vereinsvorsitzender. Zehn Kämpfe in der Box-Bundesliga bestritt der 19-Jährige in Vertretung seines Bruders Vitali, der eigentlich an die Förde gelotst werden sollte. Bis auf einen gewann er alle durch K.o. Darauf beharrt sein früherer Trainer Andrej Sliwinski. Das will Klitschko indes nicht unterschreiben – seiner Erinnerung nach habe er alle Gegner vorzeitig niedergestreckt. Das Gastspiel dauerte nur ein Jahr. Nach dem Olympiasieg begann der 1,98-Riese seine Profi-Karriere, in der er bei 69 Kämpfen nur fünf Niederlagen kassierte. Die bitterste im April letzen Jahres gegen Anthony Joshua. Wenige Monate später warf der Ukrainer mit Wahlheimat Deutschland das Handtuch.

Klitschko verfügt nicht nur über einen gefürchteten Punch, sondern auch über Stil und Intellekt. Oberbürgermeisterin Lange würdigte den promovierten Boxer als jemanden, „der seinem Kopf vertraut“. Und da sich gestern ein jeder in dessen Glanz sonnen wollte, meldete sich auch der Bürgermeister von Handewitt zu Wort, wo der Ausnahmeboxer einst trainierte. „Wenn Flensburg die Keimzelle seiner Karriere ist“, stellte Thomas Rasmussen fest, „dann ist Handewitt das Samenkorn.“