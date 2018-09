Auftritt im Deutschen Haus : „Deine Freunde“: Märchenhaft gut

Mit ihren Rap-Texten aus Kinderperspektive begeistert die Band „Deine Freunde“ Groß und Klein beim Konzert in Flensburg.

von mas / gudo

02. September 2018, 17:25 Uhr

Flensburg | ei „Häschen hüpf“ wackelten am Ende die Wände. Der Großteil der gut 1200 Besucher im Deutschen Haus sprang auf und ab – weil „Deine Freude“ es so wollten. Und am Ende wurde gemeinsam abgerockt.

Die Band um den gebürtigen Flensburger Florian Sump („Echt“) macht Kindermusik, die auch Erwachsenen gefällt – weil sie ehrlich und unverblümt aus Kinderperspektive rappt und singt. „Oma, gib mir Schokolade“, „Deine Mudder“ oder „Du bist aber groß geworden“ erzählen auf kluge Weise die Welt aus Kindersicht – mit kleinen ironischen Seitenhieben auf die Erwachsenenwelt. Gute 90 Minuten gaben diese ziemlich besten Freunde während ihrer „Keine-Märchen“-Tour ihr Stelldichein, mit professionellem Sound, eindrucksvoller Lichttechnik – und ganz viel Herz für Kinder. Natürlich war der Bereich direkt vor der Bühne den jungen Besuchern vorbehalten. Nur „Deine Freunde“ durften dort mit rein und machten ordentlich Remmi-Demmi.

Jost (8) fand es schade, dass nur wenige der alten Stücke gespielt wurden, dafür hat ihn aber die Show besonders beeindruckt. Nach zwei Zugaben gingen die Lichter an – auch Simone Lange die mit ihren beiden Töchtern (9 und 11 Jahre alt) das Konzert besucht hat, war angetan von der Leistung der Gruppe. „Es war wahnsinnig viel Bewegung.“ Stimmt! Ein starker Auftritt und ein furioses Finale – mit vielen hüpfenden Häschen.