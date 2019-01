Langballig : „Definitiv nicht geeignet“

Der Streit in der Gemeindevertretung Langballig geht weiter. Für die Abwahl von SPD/SSW-Fraktionsvorsitzenden Sven Ole-Nissen fehlte eine Stimme.

von shz.de

21. Januar 2019, 15:04 Uhr

Die Atmosphäre der ersten Sitzung der Gemeindevertretung Langballig im neuen Jahr war von der Art, dass ein Zuhörer entnervt vorzeitig den Raum verließ mit der Bemerkung: „So ein Kasperle-Theater tue ich mir nicht länger an.“

Auslöser war eine Auseinandersetzung darüber, ob die Einladung zur Sitzung fristgemäß erfolgt ist oder nicht. Das sei nicht rechtzeitig geschehen, kritisierte Sven-Ole Nissen, Vorsitzender der SPD/SSW-Fraktion, in einer E-Mail an Bürgermeister Kurt Brodersen. Er verlangte einen neuen Termin und teilte für den gegenteiligen Fall mit, mögliche Beschlüsse rechtlich anzufechten. Zudem werde die Kommunalaufsicht des Kreises informiert und möglicherweise das zuständige Ministerium in Kiel. Der Bürgermeister blieb bei dem ursprünglichen Termin und ergänzte die Tagesordnung dahingehend, dass er die Abberufung seines ersten Stellvertreters Nissen auf Punkt eins setzte.

Zu Beginn der Sitzung erhoben mehrere Mitglieder der SPD/SSW-Fraktion unter Verweis auf ähnliche Versäumnisse, wie schon mehrfach zuvor, schwere Vorwürfe. „Wie kann es angehen, dass man das nicht in den Griff bekommt?“ Der Bürgermeister hatte allerdings in der Adventssitzung auf den nächsten Termin hingewiesen, was der Leitende Verwaltungsbeamte Reinhard Schmeiduch bestätigte: „Sie haben am 13. Dezember gehört, dass heute eine Sitzung ist.“

Seinen Abwahlantrag gegenüber Nissen begründete Brodersen damit, dass Nissen eine solche Folge wissentlich in Kauf nehme, der Gemeinde dadurch Schaden zufüge und somit gegen seinen Amtseid verstoße.

Für die CDU-Fraktion erklärte Vorsitzender Kevin Schober, Nissen habe den früheren Bürgermeister Henningsen massiv diffamiert, mehrfach missbräuchlich die amtliche Funktion „Erster Stellvertretender Bürgermeister“ genutzt, ohne Vollmacht anstelle des Bürgermeisters amtliche Unterschriften geleistet und nie Einsicht in sein Fehlverhalten gezeigt. Er sei „definitiv nicht geeignet“ für öffentliche Ämter. Durch eine Erklärung unterstützte Bea Peters für die Fraktion ULLA den Abwahlantrag mit der Feststellung „Das Vertrauensverhältnis ist nachhaltig zerrüttet.“

Nach fast einer Stunde heftiger verbaler Auseinandersetzungen kam es zur namentlichen Abstimmung. Neun Gemeindevertreter sprachen sich für den Abwahlantrag aus, fünf dagegen, einer enthielt sich. Damit wurde die erforderliche Zweidrittelmehrheit um eine Stimme verpasst.

Später im Verlauf der Sitzung flammten die Streitigkeiten wieder auf, diesmal wegen der Fraktionsgemeinschaft von SPD und SSW. Im November hatte ULLA den Zusammenschluss als missbräuchlich kritisiert, von einer rechtlichen Überprüfung aber abgesehen, da sie zu langwierig sei. Zudem müsse die Gemeinde die Kosten tragen. In der Dezembersitzung hatte die SPD/SSW-Fraktion ULLA aufgefordert, ihre Behauptungen zurückzunehmen, entsprechende Veröffentlichungen bis zum 20. Dezember von ihrer Homepage zu nehmen und an gleicher Stelle eine Berichtigung zu veröffentlichen (wir berichteten). Diese Forderungen lehnte ULLA nun erneut ab. Nissen schloss daraufhin rechtliche Schritte nicht aus.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde die Vergabe der Aufträge zum Neubau der Seebrücke beschlossen. Im Vergleich zu vorherigen Schätzungen erhöhen sich aufgrund von Preissteigerungen die Kosten um mehr als 20 Prozent auf 370 000 Euro.