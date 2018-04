Sörup : „Das Wir in den Mittelpunkt stellen“

Innenminister Hans-Joachim Grote war am Dienstagabend Gast einer CDU-Versammlung in Sörup.

Neue Perspektiven für die Gemeinden im Land zeigte Innenminister Hans-Joachim Grote bei einer CDU-Versammlung am Dienstagabend in Sörup auf. Insbesondere die Kommunalpolitiker zeigten sich von den Ausführungen Grotes angetan. Im Mittelpunkt stand der neu erstellte Landesentwicklungsplan, der den Rahmen für die nächsten 15 Jahre vorgibt. „Restriktionen und Verbote zeichneten den alten Plan aus“, kritisierte der Minister, der 19 Jahre Bürgermeister von Norderstedt war. In Zukunft wolle die Landesregierung den Gemeinden wieder mehr Eigenverantwortung übertragen. Grote machter aber auch deutlich, dass eine Zukunftsplanung nicht länger an Gemeindegrenzen halt machen dürfe. Er forderte die Gemeinden auf, das „Wir“ stärker in den Mittelpunkt zu stellen und in Räumen zu denken.

„An der Eigenständigkeit der Kommunen wird nicht gerüttelt“, versprach der Minister. Gemeinschaftlich denken bedeute die gemeinsame Entwicklung von Gewerbegebieten, im Einzelhandel und bei der Wohnbebauung. Die bisherige Vorgabe, dass Gemeinden lediglich ihren Wohnraum um zehn Prozent erweitern dürfen, sei bereits aufgehoben.

Zustimmung erhielt Grote von Sörups Bürgermeister Dieter Stoltmann, der die Übertragung von mehr Verantwortung auf die Gemeinden begrüßte. Deutlich machte Stoltmann die Probleme bei der Ausweisung von Bauflächen. „Wir wollen, aber können nicht“. Sein Vorschlag, auch in den besiedelten Außenbereichen, sprich Ortsteilen, eine Bebauung zu ermöglichen, fand bei Grote nur bedingt Zustimmung. Er warnte vor einer Zersiedelung, gab Stoltmann den Rat, sich mit dem Kreis darüber zu einigen.

Grote unterstrich, dass der neue Landesentwicklungsplan von den Kommunen ein hohes Maß an Eigenverantwortung fordere. Der Gast aus Kiel wiederholte das Versprechen, in den kommenden Jahren 500 Polizisten einzustellen und in der Fläche einzusetzen. Die vom ehemaligen Söruper Bürgermeister Friedrich Martens vorgetragene Frage nach einer Polizeidienststelle in Sörup, beantwortete Grote äußerst zurückhaltend.