Politik in Flensburg : Das Team hinter Simone Lange

Neun Wochen auf Tour im geliehenen VW-Transporter: Ohne diese Unterstützer wäre der Erfolg nicht möglich gewesen

von Carlo Jolly

24. April 2018, 06:42 Uhr

Nicolas Jähring

(33) hat ein ambitioniertes nächstes Ziel, das aber nichts für die Geschichtsbücher ist. Am übernächsten Sonntag will der junge SPD-Politiker als Direktkandidat seines Viertels auf dem Flensburger Sandberg erstmals für die SPD in die Ratsversammlung einziehen.

Politische Erfahrung hat Jähring in den vergangenen zwei Monaten reichlich gesammelt. Als Presse- und Kampagnenchef der Kandidatur von Oberbürgermeisterin Simone Lange um den SPD-Vorsitz hat er gemeinsam mit einem kleinen Team den Bewerbungsmarathon mit 18- bis 19-Stunden-Tagen organisiert – und große Gastfreundschaft in den Ortsvereinen erlebt. „Die Eindrücke des Parteitages muss ich erst einmal verarbeiten“, sagt er. „Wir haben so viele neue Menschen kennenlernen dürfen und Erfahrung sammeln können. Das wird auf jeden Fall mein Leben bereichern.“

Dann schwärmt er davon, wie Simone Lange für eine offene und herzliche Sozialdemokratie gekämpft habe: „Auch wenn der Wind stark von vorne ins Gesicht blies, hat sie das umso mehr angetrieben. Das hat mich tief beeindruckt – und sie hat dabei einen Nerv bei den Menschen getroffen.“ Fast 100 Lange-Interviews hat er in den vergangenen Wochen autorisiert.

Friedhard Temme

(60) aus Handewitt hat das Team im geliehenen VW-Transporter quer durch die Republik chauffiert – zwischen Berlin und Bautzen, zwischen Coburg und Güstrow. „Ich war begeistert von der Gastfreundschaft der SPD-Mitglieder, die wir bundesweit getroffen haben. Egal wo wir waren, alle waren von Simone begeistert.“ Dabei habe er wieder gelernt, wofür es sich lohne, Parteiarbeit zu machen. Seine Kritik zielt auf das Partei-Establishment: „Was mich erschüttert hat, ist die Tatsache, dass der gesamte Vorstand nach der Wahl nicht in der Lage war, auf Simone zuzugehen. Ich hätte erwartet, dass Olaf Scholz oder Andrea Nahles in ihren Reden auch Simone die Hand reichen.“ Es sei tatsächlich so, dass der Kopf der Partei lenke, aber das Herz anders schlage. Nebenbei habe Simone Lange bundesweit jede Menge Werbung für Flensburg gemacht.

Imke Hemsen

hat die mehr als 20 Veranstaltungen in fast allen Bundesländern koordiniert und die sozialen Medien bedient. In den neun Wochen habe sie zwar nur rund 252 Stunden geschlafen, aber dafür 1260 Stunden Spaß gehabt. „Die Tour hat mir gezeigt, dass sich die Menschen immer noch für Politik begeistern lassen. Den Parteitag empfand ich als sehr kühl, was nur zum Teil an der Klimaanlage lag.“

Beate Hemsen

verantwortete das Styling Simone Langes bei den zahlreichen TV-Auftritten: „Für mich waren die neun Wochen intensiv gelebte Politik, durch die Kandidatur von Simone habe ich viel gelernt und werde Simone weiterhin unterstützen, wann immer sie mich braucht.“ Sie habe viele interessante Leute kennenlernen dürfen: „Vom Parteitag bleibt mir positiv das sensationelle Ergebnis in Erinnerung – und negativ, dass der Parteivorstand wenig souverän mit Simone umgegangen ist, ein Wort der Anerkennung oder des Dankes hätte ich angemessen gefunden.“

Kianusch Stender

(24), Student und Allrounder von den Jusos, hat alles erledigt, was anlag – inklusive Busfahren und Bus aufräumen: „Zu sehen, wie die eigenen Taten etwas Großes bewegen können und wie viel Solidarität einem entgegenkommt, war ein tolles Erlebnis. Am meisten hat mich gefreut, viele Erfahrungen gesammelt zu haben, zu denen man selten die Gelegenheit bekommt und diese Erfahrungen mit einem großartigen Team zu teilen.“ Den Bundesparteitag verstehe er auch als Aufruf weiterzumachen.

Stefanie Paulsen-Wülfing

konnte nur beim Parteitag selbst dabei sein: Sie habe in Wiesbaden mit sehr vielen Menschen gesprochen, auch mit Nicht-Mitgliedern. „Sie unterstützen Simone und ihren Mut und hoffen auf ein Weitermachen.“ Bei den Delegierten sei entweder sofort eine Ablehnung zu spüren gewesen – ohne weiteren Dialog – oder sie seien sehr offen für ein Gespräch gewesen: „Sie wollen Simones Zehn-Punkte-Plan weiter unterstützen.



Simone Lange

selbst zeigte sich überwältigt über die große Unterstützung der letzten Wochen. „Viele, viele Menschen haben viel Zeit in diese Kandidatur investiert, weil sie etwas verändern wollen. Alle wissen, dass wir was verändern müssen, damit es besser wird, aber die Veränderung tatsächlich zu erreichen, geht nicht von heute auf morgen.“ Sie sei froh, dass alle aus dem Team weitermachen, sagt aber auch: „Ich freue mich jetzt erst einmal auf meine Arbeitswoche als Oberbürgermeisterin!“