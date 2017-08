Marineschule Mürwik : Das „Rote Schloss“ öffnet seine Tore

vergrößern 1 von 3 Foto: Dewanger 1 von 3

„Das Rote Schloss am Meer“ – so nennen die angehenden Marine-Offiziere liebevoll die Marineschule in Mürwik. Mit ihrer 200 Meter langen Wasserfront herrscht sie über das Ostufer der Flensburger Förde. Seit 1956 werden an diesem Standort Offiziere der Bundesmarine ausgebildet – damit ist sie die älteste Ausbildungsstätte der Bundeswehr.

Heute öffnet sie wieder für die Öffentlichkeit ihre Tore: von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Auf dem sonst nur von außen zu sehenden Gelände an der Kelmstraße gibt es viel zu besichtigen. Der 60 Meter hohe Turm bietet einen Ausblick über das gesamte Bauwerk und die Innenförde bis nach Dänemark. Angeblich hat der Kaiser selbst befohlen, die Ausbildung seiner Marineoffiziere aus dem sündigen Kiel in das verträumte Flensburg zu verlegen, um die Soldaten vor negativen menschlichen und politischen Einflüssen zu schützen. Sollte die Geschichte nicht stimmen, ist sie zumindest schön erfunden.

Der Komplex besteht aus rotem Backstein, der durch die Witterungsverhältnisse und die salzhaltige Luft über die Jahre stark angegriffen wurde. Deswegen musste die Marineschule 1983 bis 2009 grundsaniert werden. Teile der alten Mauern sind auch heute noch während des Erklimmens des Turmes zu besichtigen.

Auch das 39 Meter lange Treppenbauwerk, das vom Anleger Richtung Haupthaus führt, wurde 2010 restauriert. Von der Seeseite aus sieht man dort das unter dem Torbogen eingearbeitete Holzdenkmal zu Ehren von Prinz Heinrich Wilhelm Adalbert von Preußen.

Ganz nah kommen Interessierte dem 2012 auf dem Gelände errichteten Übungsmast. Er dient den angehenden Marine-Offizieren dazu, sich auf den Einsatz in der Takelage des Segelschulschiffes Gorch-Fock vorzubereiten.

Im schuleigenen Planetarium gibt es für die Besucher Vorführungen, in denen sie 45 Minuten lang etwas über Astronomie und ihre Bedeutung für die Seefahrt erfahren können.

In den drei ehemaligen Maschinenhallen der Schule befindet sich die zweistöckige Fachbibliothek. Sie wurde neu eingerichtet und ist die umfangreichste Fachbibliothek der deutschen Marine – sie umfasst rund 60 000 Exemplare. Wem das nicht abenteuerlich genug ist, der kann an Motorbootfahrten vom Bootshafen aus auf der Innenförde teilnehmen. Für Stärkung sorgt am Ende des Besuches der „Junior Navy Pub“, in dem Getränke, Kaffee und Kuchen sowie Kleinigkeiten vom Grill angeboten werden.

Wer lieber draußen das gute Wetter genießen möchte, kann dies bei einem Spaziergang durch die gepflegten Außenanlagen tun.

Ein Informations-Stand gibt zusätzlich Auskunft über die Möglichkeiten für eine Karriere bei der Bundeswehr.

Die Marineschule bittet darum, heute mit dem Bus oder zu Fuß zu kommen.

