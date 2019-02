Husby : „Das Projekt ist ein Gewinn für unser Dorf“

Die Befürworter des Verkehrsprojektes „Shared Space“ wenden sich in einem Flyer an die Bevölkerung und versuchen die Argumente der Gegner zu widerlegen.

14. Februar 2019, 14:15 Uhr

In einem Informationsfaltblatt hat eine Gruppe von Befürwortern das umstrittene Verkehrsprojekt „Shared Space“ (von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzter Raum) verteidigt. „Das Projekt ist ein riesengroßer Gewinn für unser Dorf“, heißt es in der an alle geschätzt rund 800 Husbyer Haushalte verteilten Postwurfsendung.

Die Unterstützer des „Geteilten Raumes“, der im Ortskern auf rund 130 Meter Länge verkehrsberuhigt und gleichberechtigt von den Nutzern zu passieren wäre, versuchen in zehn Punkten die Kontra-Stimmen der Gegenbewegung zu widerlegen: „Wir sind überzeugt davon, dass ein lebensfreundlicher Ortskern Husby noch attraktiver macht“, betonen die Befürworter in ihrem Flyer. Die Infoschrift ist von knapp 30 Einwohnern unterzeichnet worden, davon parteiübergreifend neun Mitgliedern der Gemeindevertretung.

Aufgrund eines erfolgreichen Bürgerbegehrens liegt die Machbarkeitsstudie für „Shared Space“ zurzeit auf Eis. Bürgermeister Burkhard Gerling hatte jüngst deutlich gemacht, dass bei den begonnenen Gesprächen mit den Skeptikern „eine gute Kompromisslinie erkennbar“ sei. In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung am 26. Februar soll mit den Kritikern die über die Problematik weiterdiskutiert werden.

Fast 400 Unterschriften von Einwohnern aus Husbys waren von der Kommunalaufsicht des Kreises Schleswig-Flensburg als gültig für ein Bürgerbegehren anerkannt worden, so dass die weitere Planung für die Verkehrsberuhigung im Dorfkern im Verlauf der Landesstraße 21 bis zur Entscheidung durch ein Bürgerentscheid gestoppt werden musste.