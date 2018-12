„Das Leben ist ein Geschenk“

Jutta Andresen verliert ihre Tochter bei einem Unfall in Australien – verzeiht dem Täter und schreibt ein Mut machendes Buch

von Gunnar Dommasch

12. Dezember 2018, 11:19 Uhr

„Australien ist das schönste Land der Welt.“ Das sagt die Flensburgerin Jutta Andresen über den Kontinent, auf dem das Grausamste geschehen ist, was einer Mutter passieren kann. Dort, am anderen Ende der Welt verlor die 68-Jährige, die seit acht Jahren als Sterbebegleiterin ehrenamtlich für das Katharinen Hospiz am Park im Einsatz ist, ihre Tochter. Ihr Nesthäkchen Tassi stirbt am 22. Dezember 2013 bei einem Verkehrsunfall mitten im Busch.

Wie Jutta Andresen darauf reagiert, ist außergewöhnlich. Sie schreibt in diesem Jahr das Buch „Eine Freundschaft aus dem Schicksal geboren“, mit dem sie anderen Trauernden Mut machen möchte. Und – was vielen Eltern unfassbar erscheinen muss – die sagt heute: „Ich habe so unbeschreiblich viel verloren, aber ich habe auch viel gewonnen, bin ganz neue Wege gegangen. Der Tod meiner Tochter hat Narben hinterlassen, die ein Leben lang schmerzen werden, aber er hat auch einen Sinn gehabt.“ Die Mutter, die noch zwei ältere Kinder und mehrere Enkel hat, wird nie den Alptraum vergessen, als am Abend des 23. Dezember 2013 – Jutta Andresen ist voller Vorfreude mitten in den Vorbereitungen für die große Familienweihnachtsfeier – zwei Polizisten an der Haustür klingeln und nach ihr fragen. „Die beiden jungen Männer waren mit der Überbringung der Todesnachricht selbst völlig überfordert“, erinnert sich die Krankenschwester, die mittlerweile im Ruhestand ist. „Es war unfassbar furchtbar, dazu noch geschehen so weit weg und kurz vor den Feiertagen. Alle waren im Weihnachtsurlaub, es gab keine Informationen.“

Geschockt fährt ihr Mann sie ins Krankenhaus, zu ihren Kolleginnen, die von diesem Augenblick an zur großen Stütze, zu Mutmachern werden. „Einige Menschen, von denen ich dachte, sie sind mir nah und da, waren nicht da. Dafür sind ganz andere enge Bindungen entstanden hat“, sagt Jutta Andresen. Im Nachhinein versteht sie, warum. Für viele ist der Tod und über ihn zu sprechen, eine zu hohe Hemmschwelle.

Für Jutta Andresen gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder man fällt in ein Loch und bleibt dort oder man fällt in ein Loch und zieht sich da wieder raus.



Arbeit gibt Halt





„Es tat so unbeschreiblich weh, aber ich bin ein positiver Mensch, ich liebe das Leben genauso wie meine Tochter. Und die hätte gewollt, dass ich weiter gehe, dass ich wieder glücklich sein und lachen kann“, sagt Jutta Andresen. Nach nur sechs Wochen geht sie wieder zur Arbeit.

Wie kam es zu dem Unfall? Eine Gruppe ausgelassener, junger Menschen auf einer Spritztour. Auf einer Brücke verliert der angetrunkene Fahrer die Kontrolle über den Wagen, der umkippt. Die anderen, auch der Mann, in den sich die junge Flensburgerin verliebt hat, werden nur leicht verletzt. Doch die Tochter von Jutta Andresen erleidet einen Schock und stirbt.

Drei Jahre später – das Ticket haben ihr die Kolleginnen zum Ruhestand geschenkt – steht Jutta Andresen mit ihrem Mann selbst auf dieser Brücke, die auch auf der Titelseite ihres Buches zu sehen ist. Ein enges Band nach Australien wird geknüpft, vor allem zu dem jungen Mann der gefahren ist. „Als wir uns umarmt haben – das war einer der emotionalsten und intensivsten Momente meines Lebens“, erinnert sich Jutta Andresen. Sie macht ihm keinen Vorwurf, im Gegenteil – sie verzeiht. Und sie schreibt einen Brief an das Gericht mit der Bitte, dass es nur eine milde Gefängnisstrafe geben soll. „Damit nicht noch eine andere Mutter ihr Kind verliert. Auch eine hohe Strafe hätte meine Tochter nicht mehr lebendig machen können.“ Ihre Zeilen werden während der Verhandlung vorgelesen und erhört – nur zwei statt zehn Jahren Gefängnis, die Strafe ist längst abgesessen. Und wohl auch durch dieses Verzeihen wird eine enge „Freundschaft aus dem Schicksal geboren“. Und zwar zu der Mutter des Fahrers. Mehrfach haben sich die beiden Frauen schon gegenseitig besucht, in diesem Jahr eine schöne Zeit in Kroatien miteinander verlebt.

Irgendwie ist ihre Tochter in diesen Zeiten und auch vielen anderen Situationen dabei, fast spürbar. „Manchmal ist sie so nah, dass ich nach ihre greifen möchte“, sagt Jutta Andresen, die es im nachhinein gar nicht fassen kann, dass sie ihr erstes Buch geschrieben hat.



Buch als Mutmacher





Der nächste Schritt ist nun, raus zu gehen, in größeren Runde von ihrem Schicksal zu erzählen und aus ihrem Buch vorzulesen. „Ich bin gar nicht der Typ dafür, aber auch diesen Schritt werde ich demnächst wagen und gehen.“ Denn schließlich soll ihr Buch anderen Betroffenen Mut machen, es soll ein Buch ein, das sie selbst nach dem Tod ihrer Tochter dringend gebraucht hätte, aber nicht gefunden hat.

Hat Jutta Andresen nach dem Unfalltod ihrer Tochter nicht daran gedacht, ihre ehrenamtliche Arbeit als Sterbebegleiterin zumindest ruhen zu lassen? War das Thema Tod nicht zu präsent im eigenen Leben? „Nein, nicht einen Augenblick, das ist mein Weg. Und nun kann ich noch besser nachempfinden, wie Menschen fühlen, die einen geliebten Menschen verloren haben.“

Jutta Andresen schaut auf das Foto ihrer hübschen, so lebensfrohen Tochter, das auf der Kommode im Wohnzimmer steht, davor brennt wie immer eine Kerze. Das nächste Weihnachtsfest ohne Tassi steht bevor. Jutta Andresen erinnert sich an einen der vielen besonderen Momente mit der Studentin, die das Leben so sehr geliebt hat. Sie lächelt, gleichzeitig rinnen Tränen über ihr Gesicht. „Ich kann nach meinen Besuchen verstehen, dass Tassi sich in Australien und in diesen wunderbaren Mann verliebt hat. Es tut so gut zu wissen, dass sie auf ihrem letzten Stück Lebensweg so glücklich war.“ Jeder Tag ohne Tassi sei schwer, „und dennoch ist das Leben an sich etwas Wunderbares, ein großes Geschenk.“