Corona-Lockdown : Das kann man in Flensburg an Ostern unternehmen

Keine Osterfeuer, wenig Kontakte: An verschiedenen Orten in der Stadt kann man dennoch einiges erleben.

Flensburg | Mit Actionbounds oder Kopfhörern die Stadt erkunden, ein himmlisches Stück Kuchen in der Innenstadt oder doch lieber ein Fischbrötchen? Trotz Lockdown kann man in Flensburg an Ostern einiges unternehmen. BouldernWer an den Feiertagen Action sucht, wird in Flensburgs Boulder-Halle fündig: Klein und Groß können das ganze Wochenende über bei „Flens-Bl...

