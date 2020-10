Flensburger Fördekinder : Das Flensburger Tageblatt ist jetzt auf Instagram

Nordisch und authentisch – wir erzählen Geschichten hautnah von und über Menschen aus Flensburg. Wir zeigen die Stadt und ihre Fördekinder!

von Lisa Strobel

13. Oktober 2020, 11:59 Uhr

Flensburg | Quadratisch, praktisch, gut – so präsentiert sich seit neuestem auch das Flensburger Tageblatt auf Instagram. Neben unseren Angeboten auf shz.de und im Print, wollen wir Sie auch in den Sozialen Medien immer aktuell und am Puls der Zeit informieren. Auf der Social-Media-Plattform Instagram werden insbesondere diejenigen in den Fokus genommen, die der Fördestadt Leben einhauchen: die Menschen. Und die gibt es hier in allen Facetten.

Wer sind nun beispielsweise Flensburger Fördekinder? Da wäre unter anderem Islam Hathat, Betreiber des Flensburger Hamam. Oder Verena Mohr vom Flensburger Luftsportverein – oder auch Sebastian Fremgens, Betreiber der Phono-Sunset Bar.

Wir haben sie begleitet, haben hinter die Kulissen geguckt und herausgefunden, was für sie die Stadt an der Förde so besonders macht. Welcher Leidenschaft können sie hier nachgehen? Welchen beruflichen Grundstein konnten sie hier legen? Grenzen gibt es nicht!

Auf der shz.de-Unterseite der Fördekinder finden Sie all die Geschichte, welche wir auf Instagram noch hautnaher erzählen. In den Storys auf Instagram gibt es ergänzend zu allen Artikeln Hintergründe, noch mehr Bilder und Videos – jederzeit nachlesbar in den Highlightstorys auf dem Kanal. In regelmäßigen Abständen nehmen wir Sie mit zu unseren Flensburger Fördekindern, geben ihnen eine Stimme und zeigen wer sie sind.

Lisa Strobel

Instagram bietet Inspiration, entführt Sie auf einen Spaziergang durch die Fördestadt – nimmt sie mit durch den Kapitänsgang, in die Rote Straße oder in den Volkspark.

Und natürlich bleiben wir Redakteure auch nicht nur im Hintergrund. Instagram nutzen wir für Selbstversuche, zum Ausprobieren und mitmachen.

Reporterin Lisa Strobel zeigt, wie sie mit einem ehemaligen Bundeswehrpiloten Kunstflug macht oder mit einem grünen Oldtimer-Bulli nach Dänemark düst. Oder Redakteurin Mira Nagar geht mit zwei Graffiti Künstlern in den Tunnel an der Exe – was sie dabei erleben? Das gibt es exklusiv, auf den flensburger_foerdekindern zu sehen.

