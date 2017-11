Das Ende der Zweisamkeit?

vergrößern 1 von 3 Foto: Mielke 1 von 3

von Holger Ohlsen

erstellt am 08.Nov.2017 | 09:48 Uhr

Es bleibt dabei: Wochen- und Weihnachtsmarkt werden in diesem Jahr getrennt – und vielleicht bleiben sie das auch. Der Hauptausschuss wies gestern einen von den Grünen unterstützten Dringlichkeitsantrag von FDP und WiF zurück, der für die Vorweihnachtszeit ein Festhalten am alten Modell eines gemeinsamen Marktes am Südermarkt vorschlug – mit teilweise überzeugenden Argumenten, wie selbst die Antragssteller einräumten. Fest steht seit gestern auch: So wie es war, wird es nie wieder sein. Oberbürgermeisterin Simone Lange will gleich im Februar mit der Tourismus-Agentur Flensburger Förde (Taff), Beschickern und kaufmännischen Akteuren an Holm, Großer Straße, Süder- und Nordermarkt über eine attraktive künftige Gestaltung reden.

Das hat man davon, wenn man auf begrenztem Raum zwei Erfolgsmodelle etablieren konnte. SPD-Vormann Helmut Trost riet dazu, die von Taff-Geschäftsführer Gorm Casper vorgenommene Trennung als Chance zu begreifen. Nach Darstellung von Flensburgs Ordnungs-Chef Ulrich Mahler gab es zu diesem Schritt auch keine Alternative. Eine Szene an einem der Samstagsmärkte 2016 habe gezeigt, dass der öffentliche Raum angesichts immer größer werdender Stände einfach ausgereizt sei. Der Abbau des Wochenmarktes im laufenden Weihnachtsmarkt habe gravierende sicherheitstechnische Mängel offenbart. „Da mussten wir etwas tun.“

Nach Darstellung seiner Chefin – Sicherheitsdezernentin Theresia Schlütter – habe die Verwaltung danach einvernehmlich mit den Marktbeschickern die Große Straße als Ausweichstandort entwickelt. Simone Lange zufolge herrschte nach einer Begehung kurz vor den Herbstferien sogar Einvernehmen. Was die Rathausleitung nicht erwartet hatte, waren ein Vorstands- und damit einher gehender Positionswechsel der Marktbeschicker während der Herbstferien. Da gab es plötzlich neuen Gesprächsbedarf.

Mittlerweile glaubt die Verwaltung, die gröbsten Bedenken ausgeräumt zu haben. Das Lange-Team hatte den Beschickern logistische und werbliche Unterstützung zugesichert. Etwa einen Shuttle-Bus mit Haltestellen in Rathaus- und Toosbüystraße – den Endpunkten des dann lang gezogenen Wochenmarktes . Zudem hat sie den gesamten Verwaltungsvorstand zum öffentlichkeitswirksamen Marktbummel verdonnert. Wie sich die beiden Erfolgsmärkte aber Weihnachten 2018 aufstellen, soll im Konsens entwickelt werden. Die ersten Überlegungen gestern konnten gegensätzlicher kaum sein. Edgar Möller (SSW) befand klipp und klar, dass angesichts der Größe beide Märkte nicht mehr an einer Stelle eingerichtet werden können. Er machte sich für eine strikte Trennung stark: Der regionale Lebensmittel-Klassiker künftig immer am Nordermarkt, der Weihnachtstrubel immer am Südermarkt. Heinz-Werner Jezewski (Die Linke) möchte einen großzügigen Plan verwirklichen, großzügig deswegen, weil er mit deutlich geringeren Standmieten für die Buden einhergeht. Der Linke will den Beschickern so die Besiedelung von Großer Straße und Nordermarkt schmackhaft machen. Der Wochenmarkt – da ist er sich mit der FDP einig – gehört an seinen angestammten Platz, den Südermarkt. Parallel hätte das für den Einzelhandel am Holm den Vorteil, dass die Buden nicht mehr die Schaufenster blockieren, was ja regelmäßig zu Beschwerden führe, wie Jezewski süffisant anmerkte. Und wer bisher glaubte, die Trennung sei aus schnöden monetären Gründen erfolgt – etwa, um für die von Gorm Casper erwartete Million Besucher mehr Buden aufzustellen, wurde beruhigt. „Es kommt keine neue Bude hinzu, versicherte Theresia Schlütter. Der Weihnachtsmarkt wird nicht größer, nur breiter.