Maasholm : Das Ende der Schumacher-Brücke

Die Tage der alten Schumacher-Brücke in Maasholm sind gezählt – der Abbruch hat begonnen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Mit der Vergabe des Auftrages in einer Gesamthöhe von reichlich 2,2 Millionen Euro hatte die Gemeindevertretung im August dieses Jahres „grünes Licht“ für diese Maßnahme gegeben. Jetzt verschwindet die alte Brücke Stück für Stück. Wenn alles so klappt wie geplant, wird der Neubau zu Beginn der Saison im Mai 2018 fertig sein.

Zwar wird die Brücken-Erneuerung im Rahmen der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GWR)“ mit insgesamt rund 1,3 Millionen Euro gefördert. Dennoch stellt der Neubau für die Gemeinde als Auftraggeber und Bauherrin einen finanziell dicken Brocken dar – sie muss 889 000 Euro selbst beisteuern. Geld, das Maasholm nicht mal so eben „auf der hohen Kante“ hat – dafür muss ein Kredit aufgenommen werden. Doch für Bürgermeister Kay-Uwe Andresen ist der Neubau unerlässlich, weil er eine Investition in die Zukunft sei. Die alte 110 Meter lange Brücke ist nicht nur in die Jahre gekommen, der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, dass sie marode geworden ist.

Für den Neubau gab es zwei Bewerber – eine davon, eine Arbeitsgemeinschaft mit Wasserbauunternehmen aus Ueckermünde und Kappeln, erhielt den Zuschlag, und die hat jetzt mit den Abbrucharbeiten begonnen. Kräne und Pontons beherrschen derzeit das Bild im Maasholmer Hafen. Stück für Stück wird die Brücke abgetragen. Die einzelnen Teile werden am Kai auf Lastwagen verladen und zum Betriebshof des Kappelner Unternehmens gebracht.

Mit dem anstehenden Neubau, der beginnt, sobald die Abbrucharbeiten abgeschlossen sind, geht die Ära der jetzigen Schumacher-Brücke zu Ende. Bei ihr handelt es sich zur Schlei hin um einen Betonbau, zum Hafen hin wurde die alte Holzbrücke überbaut. Diese entstand Anfang der 1960er-Jahre und ist Nachfolgerin einer 1936 für die damals gegründete Fischereigenossenschaft erbaute Brücke aus Eichenholz. Benannt wurde sie nach Peter Schumacher, seinerzeit nicht nur Bürgermeister der Schlei-Gemeinde, sondern auch Vorsitzender der Fischereigenossenschaft.

Was den Neubau betrifft, wird laut Planungsentwurf im Nordteil eine rund 55 Meter lange „Fangedammkonstruktion“ und im Südteil eine rund 53 Meter lange „Trägerbohlwand“-Steganlage entstehen. Als Ausrüstungen sind Steigeleitern, Poller und Reibepfähle vorgesehen, die im Nordteil in den Spundwandtälern angeordnet werden. Ferner sind Strom- und Wassersäulen vorgesehen.

Es gibt viel zu tun, und deshalb lässt Bürgermeister Andresen es sich nicht nehmen, täglich vor Ort die Fortschritte beim Abbruch aufmerksam zu beobachten. Die Arbeiten haben das Bild des Fischereihafens erheblich verändert. Der DGzRS-Seenotrettungskreuzer „Nis Randers“, das Rettungsboot „Wuppertal“ sowie ein Angel- und Fischkutter mussten ihre angestammten Liegeplätze an der Brücke verlassen, haben an anderen Stegen eine vorübergehende Bleibe gefunden. Auch die Schleischiffer müssen an anderer Stelle im Hafen anlegen, wenn sie in Maasholm festmachen wollen. Zuversichtlich blickt der Bürgermeister dem 15. Mai 2018 entgegen. Dann hat das Durcheinander ein Ende und die Gemeinde wieder eine Schumacher-Brücke, die allen Anforderungen entspricht.