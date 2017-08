Lindewitt : Das beste aus zwei Welten

vergrößern 1 von 1 Foto: Friedrichsen 1 von 1

Lindewitt | Wer über die Straße „Achter de Brüch“ das Dorf Linnau verlässt, der vermutet das Ortsende auf der rechten Seite hinter dem letzten Haus der Einfamilienhaussiedlung. Wenn Ruth und Michael Werner und ihre Nachbarn Gisela und Gerhard Eckhoff über den Gartenzaun zwischen den letzten beiden Häusern Klönschnack halten, ist das wie in tausenden anderer Fälle auch. Allerdings gibt es hier eine Besonderheit. Sie unterhalten sich nicht nur über den Gartenzaun, sondern gleich über die Gemeinde- und sogar über die Kreisgrenze hinweg, denn diese verläuft hier exakt zwischen beiden Grundstücken. Die Eckhoffs wohnen in Goldebek im Kreis Nordfriesland. Nur der ganz aufmerksame Beobachter bemerkt, dass das Ortsschild auf der anderen Straßenseite genau auf Höhe dieser Grenze steht und auch die Straßennamen wechseln.

Gerhard Eckhoff ist auf dem 700 Meter entfernt liegenden elterlichen Hof, der an der gleichen Straße liegt, aufgewachsen. Er wollte neu bauen, aber nicht zu nah am Hof. Schließlich erhielt er eine Baugenehmigung in Alleinlage unmittelbar an dieser Grenze und baute dort 1966 sein Haus. Dies wäre heute unvorstellbar, zumal auch auf Linnauer Seite ebenfalls mehr als eine sehr große Baulücke klaffte. Die Eckhoffs fühlen sich als Linnauer, sind sie doch dort ins Dorfleben eingebunden. Aber ebenso als Goldebeker, zu denen sie auch Kontakt halten. Die Kinder gingen in Lindewitt zur Grundschule und waren, wenn erforderlich, ein paar Häuser weiter bei Nachbarn polizeilich gemeldet, um die behördlichen Voraussetzungen bei fest gezogenen Schuleinzugsbereichen zu schaffen. Die zuständige Hauptschule und der Kindergarten für diesen Teil Nordfrieslands lagen ohnehin in Lindewitt. Die Müllabfuhr und der Postbote machen auf ihrer Tour an seinem Haus wieder kehrt, ebenso wie bei Familie Werner, ihren Linnauer Nachbarn, in die entgegengesetzte Richtung. Aber die Lage hat Vorteile. „Ich beziehe preiswertes Biogas aus dem Bioenergiedorf Linnau und nutze das schnelle Internet in Goldebek, um das mich meine Nachbarn beneiden“, sagt Gerhard Eckhoff.

Fährt man von den Eckhoffs die Straße weiter nach Westen, durchquert man die Goldebeker Splittersiedlung Süderhuus und landet fast unbemerkt wieder auf Lindewitter Gebiet. Der erste Hof an der Gemeindegrenze gehört Familie Thomsen in der Gemarkung Riesbriek. Sohn Günter Thomsen war 2008 nach den Kommunalwahlen in den Ortsbeirat Riesbriek gewählt worden. Dieses Amt musste er nach kurzer Zeit wieder abgegeben. Der Grund: Er hatte eine Abnahme auf der anderen Seite des am Hof vorbeiführenden schmalen Wirtschaftsweges gebaut und war dort eingezogen. Mit diesen wenigen Metern hat er seinen Wohnort gewechselt, der nun Goldebek im Kreis Nordfriesland heißt. Die Straße, an der die hier erwähnten Häuser liegen, beginnt im Lindewitter Ortsteil Linnau, durchquert Randbereiche Goldebeks, um dann im Lindewitter Ortsteil Riesbriek ihr Ziel zu finden. In ihrem Verlauf ändert sie viermal ihren Namen: Achter de Brüch, Linnauer Straße, Riesbrieker Straße, Süderhuuser Straße.