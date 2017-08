Flaschenpost für Spender : Dank für 21 geschenkte Jahre

vergrößern 1 von 1 Foto: ludwig 1 von 1

Westerholz | „Hallo, mein kleiner unbekannter Freund. Dank dir darf ich hier auf der Erde nun 22 Jahre leben. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Ich weiß nichts über dich, dennoch fühle ich mich sehr verbunden mit dir. Der 22. Juli ist mein zweiter Geburtstag, den ich trotz deines Fehlens hier auf der Erde mit dir feiere. Es sind nun 21 Jahre, dass dein Herz in mir schlägt. Danke! T.B.“ Als Franziska Peikert diesen Brief las, war sie berührt. Er steckte in einer Flasche mit einem weißen Luftballon mit der Nummer „21“, die sie mit ihrem Mann und ihrer dreijährigen Tochter in Langballig aus der Ostsee gefischt hatte. Viel weiß sie über den Absender T. B. nicht – nur, dass er am gleichen Tag Geburtstag hat wie sie. Und dass er den Finder bittet, die Flaschenpost und den Fundort bei Facebook zu posten. Franziska Peikert erfüllt diesen Wunsch und schreibt einige ihrer Gedanken dazu. 208 Mal wurde der Beitrag im sozialen Netzwerk geteilt und schon bald wurde das Geheimnis gelüftet, wer sich hinter T. B. verbirgt: Tim Bruhn aus Ulstrup bei Munkbrarup.

Tim Bruhn hat am 22. Juli 1996 ein neues Herz bekommen – knapp fünf Monate nach seinem ersten Geburtstag. Bis zu dieser lebensrettenden Operation hatte der heute 22-Jährige schon zahlreiche Krankenhausaufenthalte hinter sich, die nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Eltern Heike und Jürgen Bruhn sowie seine älteren Geschwister Torsten (28) und Sina (26) belasteten. „Zwölf Stunden nach der Geburt ist er blau angelaufen und kam in die Kinderklinik der Flensburger Diako“, erinnert sich Heike Bruhn. Die Diagnose der Ärzte: ein vierfacher Herzfehler.

Tim wurde in die Kinderklinik nach Kiel verlegt, die Kardiologen erweiterten die Lungenschlagader. Es folgte die erste Herz-Operation. Doch der kleine Junge wurde nicht gesund. „Als Tim 13 Monate alt war, sagte man uns zwischen Tür und Angel, dass wir uns auf ein neues Herz einstellen müssen“, erzählt Heike Bruhn gefasst. „Wir sollten uns dann zwischen den Kliniken für Kinderkardiologie in Hannover oder Bad Oeynhausen für einen Eingriff entscheiden.“

Nach einigen Gesprächen mit den Kardiologen entschied man sich, Tim ins Krankenhaus nach Nordrhein-Westfalen zu bringen. Dort bekam er einen Herzkatheter. Es ging ihm schlecht, sagt Heike Bruhn. Man merkt ihr an, dass ihr die Geschichte immer noch sehr nahe geht. Um bei ihrem Sohn zu sein, mieteten die Eltern mit den Geschwistern für die Zeit des Krankenhausaufenthaltes eine Ferienwohnung in der Nähe. Tim schwebte zwischen Leben und Tod.

Doch dann kam der Tag, den die Bruhns nie vergessen werden: „Am 21. Juli bekamen wir ein Angebot für ein Spenderherz, das perfekt passte“, erzählt Heike Bruhn und strahlt. „Das war wie ein Sechser im Lotto.“ Einen Tag später wurde Tim operiert. Nach weiteren vier Wochen in der Klinik und einem Reha-Aufenthalt fuhr die Familie wieder nach Hause. „Die Ärzte haben mir damals drei bis fünf Jahre mit dem Spenderherz gegeben“, sagt Tim Bruhn und lächelt. „Doch nun lebe ich schon seit 21 Jahren damit.“

Eine lange Zeit, die er genießt und zu schätzen weiß. „Tim war in der Entwicklung zwei Jahre zurück, er kam mit vier Jahren in den Kindergarten und wurde mit Siebeneinhalb eingeschult“, sagt Heike Bruhn. An der Gemeinschaftsschule in Handewitt machte er seinen Hauptschulabschluss und besuchte danach das Theodor-Schäfer-Berufsbildungswerk in Husum. Er konnte ein normales Leben führen – für seine Verhältnisse. „Es gibt Spielregeln, an die ich mich halten muss“, erklärt der 22-Jährige. Dass er weder rauchen noch Alkohol trinken darf, versteht sich fast von selbst. Außerdem muss er viele Tabletten nehmen und auf strenge Hygiene achten. Ein Kardiologe in Flensburg kontrolliert regelmäßig seinen Gesundheitszustand. „Bis jetzt ist mit dem Herzen alles in Ordnung“, sagt er erleichtert. Seine Nieren seien jedoch von den Medikamenten beschädigt worden, vor knapp einem Jahr transplantieren die Ärzte ihm ein neues Organ. „Es war klar, dass das irgendwann passiert“, betont er.

Nun ist Tim Bruhn arbeitsunfähig, doch das wirft ihn nicht aus der Bahn – „auch wenn ich zuerst unglücklich war“, gibt er zu. Sein Vater Jürgen hat ihm seinen Traum erfüllt und ihm einen Wohnwagen gekauft, der auf dem Campingplatz in Westerholz steht. Und um nicht den ganzen Tag „rumzusitzen“, unterstützt Tim Bruhn seine Eltern bei der Büroarbeit, die bei der Vermietung von Ferienwohnungen anfällt. Die Familie ist für den 22-Jährigen wichtig, denn sie gibt ihm Rückhalt. „Wir sind zusammengewachsen“, fügt Heike Bruhn hinzu.

Wer sein Spender ist, weiß Tim Bruhn nicht – nur, dass die Familie aus Augsburg kommt. In Deutschland müsse das anonym bleiben. Um sich jedoch für das lebensrettende Organ zu bedanken, wollte er mit seiner Cousine am 22. Juli – den er als zweiten Geburtstag feiert – spontan einen Luftballon mit einem Brief steigen lassen. „Wir hatten aber kein Helium und da habe ich entschieden, den Brief in eine Flasche zu stecken“, erzählt er. In Westerholz, nahe seines Wohnwagens, warf er die Flasche ins Meer – dankbar für die 21 Jahre, die ihm sein unbekannter Retter geschenkt hat.

von Tina Ludwig

erstellt am 03.Aug.2017 | 07:00 Uhr