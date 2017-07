13. Flensburger Dampf Rundum : Dampferfest mit vielen Facetten

vergrößern 1 von 5 1 von 5







Dunkler Rauch steigt aus dem gelb-schwarzen Schlot der „Bussard“. Das Dampfschiff fährt gemächlich am Hafen entlang und wird dabei von den vielen Besuchern des 13. Flensburger Dampf Rundum beobachtet. Um den Zuschauern möglichst viel zu bieten, seien die Fahrten der vielen historischen Dampfer so getaktet, dass alle Viertelstunde ein Schiff anlegt, erklärt der Kapitän der „Alexandra“, Günter Herrmann (64), während sich die „Bussard“ nun ihrer Anlegestelle im Hafen nähert.

Die Besucher jetzt teilhaben lassen zu können, sei ein großes Glück. „Wir bekommen unglaublich viel Zuspruch“, erzählt Herrmann. Besonders freut das, da viel ehrenamtliche Arbeit im frischen Aussehen des Dampfers steckt, der vergangenes Jahr einen neuen Kessel bekam. „Das geht auf die Knochen der Crew. Es war viel Eigenleistung.“ Doch vor allem der neue Kessel muss jetzt zeigen, was er kann: 13 Tonnen Wasser müssen während der Fahrt auf 180 Grad Celsius erhitzt werden. „Das ist schon spannend“, sagt Herrmann lächelnd.

Die Kraft der alten Maschinen fasziniert auch Rainer Lenthe (55). Er steht mit seinen Kollegen zwischen Waffelbuden und Luftballonverkäufern für die Meeresschutzorganisation „Sea Shepherd“ an der Schiffbrücke. Das älteste Schiff, mit dem die Organisation noch immer hinaus fährt, ist über 60 Jahre alt. „Das war der Nachfolger vom modernen Dampfschiff. Und da ist nichts Romantisches dabei, in Wirklichkeit ist das harte Arbeit“, so Lenthe. „Uns kennen ja immer alle als 'die, die Wale schützen', aber wir informieren auch generell über das Meer und seine Lebewesen“. Allen Interessierten berichten Lenthe und seine Kollegen von der Schweinswal-Gruppe, die sich nur ein paar Kilometer nördlich des Flensburger Hafens tummelt. „Das wissen viele gar nicht. Wegen der Grenzlage versuchen wir natürlich auch, mit Dänen über den Grindwalfang auf den Färöern ins Gespräch zu kommen.“ Erfolgreich sei das nicht immer, erzählt er.

Auf der Bühne am Nordertorkai findet am Sonntagmorgen nicht nur ein Ökumenischer Gottesdienst statt, am Sonnabend werden viele Beiträge zum Thema „Bio“ geliefert. Rund um die Bühne können sich nämlich Klein und Groß durch einen Bio-Bauernmarkt probieren und in der Hafenkulisse auch noch selbst tätig werden. In einem kleinen Parcours mit fünf Stationen lernt man etwas über Bienen und verschiedene Getreidesorten, darf eine große Kunststoffkuh melken, sein eigenes Mehl mahlen und in der Erde nach Kartoffeln buddeln. Weniger rustikal geht es dagegen im Hof des Schifffahrtsmuseums zu. Hier stellen unter anderem der Modellclub Flensburg und die IG Kaiserliche Marine ihre Miniaturschiffe dem Publikum vor. Thorsten Pfeiffer (54) und seine Kollegen präsentieren mit einer Vorführung im Zwei-Stunden-Rhythmus ihre große, detailge-treue Anlage. „Unser Ansinnen war es, die Betriebsaspekte der Kaiserzeit so genau wie möglich darzustellen“, so Pfeiffer. Deshalb seien nicht nur die Marineschiffe funktionsfähig, erklärt er. „Der Kohlekran funktioniert genauso wie die Reeperbahn. Wir können sogar auch einen Stapellauf präsentieren.“

An der Hafenspitze herrscht derweil mehr Rummelstimmung. Aus dem Verkaufshäuschen des Riesenrades tönen immer mal wieder harsche Ausdrücke heraus, wenn Halbstarke versuchen, sich ohne Fahrchip in die Gondeln zu mogeln. Von oben hat man einen wundervollen Ausblick über die gesamte Förde und die historischen Dampfschiffe.

Auf der Bühne direkt neben dem Riesenrad beginnt derweil Jazzy Jasmin mit zarter, klarer Stimme zu singen. Das Karo-Hemd lässig um die Hüfte geknotet und nur mit ihrer Akustikgitarre steht sie allein dort und trägt verträumt sowohl englische Nummern, wie „Wonderwall“ von Oasis, als auch deutsche Lieder vor. Als die rund 30 Zuschauer am Ende ihres Auftritts laut applaudieren und eine Zugabe verlangen, meint sie hörbar perplex, dass sie nicht mit so viel Publikum gerechnet habe: „Ich bin völlig geflasht! Jetzt habe ich nichts anderes mehr dabei, als meinen eigenen Song, der erst vor ein paar Tagen fertig geworden ist.“ Sprach‘s und beginnt erneut eine sanfte Ballade.

Ihr folgen weitere Auftritte. Bei dem Irisch-deutschen Duo Martin & Chris tanzen einige Kinder mit Sonnenhut vor der Bühne, ältere Leute wippen mit einigem Abstand zum Takt. Mit rauchiger, sehnsuchtsvoller Blues-Stimme und mit Gitarren in der Hand spielen sie Evergreens und Eigenkompositionen. Zwischendurch erklärt der Ire Martin, dass er leider noch kein Deutsch spreche, er aber letzte Woche angefangen habe, es zu lernen. Ein Wort kann er aber schon: „Prost!“ Damit genehmigt er sich zwischen den Songs einen Schluck Bier, bevor er verspricht, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein wird. Es ist wie eine Ankündigung für das restliche Dampf Rundum: Auf den Bühnen spielen noch Bands wie Stubbs & Casters, Madison und Deichträumer, die auf Platt- und Hochdeutsch, Englisch und Friesisch singt. Da kommt kein Geschmack zu kurz.

von Maria Wappler

erstellt am 10.Jul.2017 | 05:07 Uhr