Dampfer „Alexandra“ ist Filmstar in Sonderburg

von Antje Walther

23. März 2018, 08:32 Uhr

Am Sonderburger Schlosskai wurden gestern Aufnahmen für den dänisch-deutschen Kinofilm „I Krig og Kærlighed“ (In Liebe und Krieg) gedreht, mit einer außergewöhnlichen Requisite: Eigens aus Flensburg war das Dampfschiff „Alexandra“ geordert worden. Alle Teile der Ausstattung wurden abgebaut, die nicht in die Zeit des Ersten Weltkrieges passen, in der der Film spielt.

Passend zu jener Zeit hatte die „Alexandra“ die kaiserliche Flagge gesetzt, denn Sonderburg war 1918 deutsch. Der Film mit einem Budget von sechs Millionen Euro wurde überwiegend in Südjütland und auch in Flensburg gedreht. Hafenmeister Finn Hansen hatte gestern eine andere Rolle besetzt: Er gehörte zur Besatzung des Dampfers. Im Film muss er einen verletzten Soldaten in den Rollstuhl hieven. „Es macht Spaß, ist aber hart. Ich habe den Mann wohl 20 Mal in den Stuhl gesetzt.“

Am Mittwoch erst war Hansen gefragt worden, nachdem er die Filmleute auf Besonderheiten beim Anlegemanöver aufmerksam gemacht hatte. So wurde er Statist und Berater. Die Szene mit der „Alexandra“ wird „eine der teuersten des ganzen Films – bei Kohlefeuerung und elf Mann Crew.