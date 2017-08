Hasselberg : Damit der Strand sicher ist

vergrößern 1 von 1 Foto: U.Köhler 1 von 1

Hasselberg | Der Betrieb am Hasselberger Strand hält sich in Grenzen, denn das Wetter spielt nicht mit. Statt strahlender Sonne gibt es immer wieder Regenschauer – Sommer sieht anders aus. Dessen ungeachtet sind die Rettungsschwimmer seit Anfang Juli (bis 3. September) im Einsatz, verfolgen aufmerksam das Geschehen am rund 3,5 Kilometer langen Hasselberger und Kronsgaarder Ostseestrand, stets bereit, im Notfall zu helfen. Das alles kann die DLRG Gelting-Golsmaas-Hasselberg (GGH) nicht alleine bewältigen, deshalb kommen Rettungsschwimmer aus der ganzen Republik hoch in den Norden, um die Einheimischen zu unterstützen.

Unter ihnen ist der 47-jährige Carsten Hafermas von der DLRG Schalksmühle im Sauerland. Insgesamt sind es neun Schalksmühler, die am Strand von Hasselberg Wache schieben, hinzu kommen zwei weitere Rettungsschwimmer aus dem Landesverband Westfalen und drei von der GGH, womit die erforderliche Sollstärke von 14 erreicht ist. In dieser Kombination sind sie alle zwei Wochen im freiwilligen Einsatz.

Für Hafermas, der auch Vizepräsident im DLRG-Landesverband Westfalen ist und hauptberuflich als selbstständiger Computertechniker arbeitet, ist es selbstverständlich, die GGH zu unterstützen. Er ist bereits zum 22. Mal Wachleiter in der Wasserrettungsstation von Hasselberg. Die Zeit nimmt er sich, denn Leben zu retten, ist ihm ein großes Anliegen. Und das kommt nicht von ungefähr. Als 13-Jähriger, so erzählt er, hat er miterlebt, wie ein siebenjähriger Junge in einem Schwimmbad ertrank. „Ich konnte nicht helfen.“ Damit ihm das nicht wieder passiert, lernte er bei der DLRG, wie man im Notfall hilft. Das war vor 34 Jahren.

Die derzeit relativ ruhige Zeit am nutzen die Rettungsschwimmer, um am Strand für den Ernstfall zu üben, der von jetzt auf gleich eintreten kann. Denn wenn die Sonne raus kommt, wird es voll am Strand und dann wird auch gebadet. Die Wassertemperatur liegt relativ konstant bei 18 Grad. Und dann werden die Badegäste schnell leichtsinnig. Sie sind nicht nur mit dem Schlauchboot unterwegs, sondern auch auf der rund 250 Meter vom Ufer gelegene Sandbank – außerhalb der mit Bojen gekennzeichneten Badezone. Auf diese Badegäste haben die Rettungsschwimmer dann ein besonders wachsames Auge.

Dass alles gut funktioniert und für die Sicherheit der Strandbesucher gesorgt wird, freut Hans-Jürgen Horn, seit 2013 Vorsitzender der GGH, die rund 150 Mitglieder zählt. Sein Blick richtet sich auf das 21. Strandfest der DLRG am kommenden Sonnabend ab 11 Uhr. Solche Feste seien – da ist er sich mit Carsten Hafermas einig – wichtig und eine „super Sache“ für die weltweit größte ehrenamtliche Wasserrettungsorganisation. Fest steht, dass der Erlös dieses Festes einmal mehr der Anschaffung von Rettungsgeräten dienen wird.

Was das Programm betrifft, sind die organisatorischen Weichen gestellt und auch die Feuerwehr von Kronsgaard mischt mit. Es gibt eine Tombola, einen Sea-World-Shooter und es besteht die Möglichkeit, das Geschehen mittels eines Krans von oben zu beobachten. Spielemeile, Kinderschminken und ein Trike-Corso gehören ebenso zum Geschehen dazu wie ab 14.30 Uhr eine Rettungsübung der DLRG. Ab 16 Uhr gibt es Vorführungen der DGzRS aus Maasholm und Gelting-Mole und ab 17 Uhr die obligatorische Neptunstaufe. Von 20 bis 23 Uhr spielt die Gruppe „Outfield Westwood“, deren Mitglieder in Angeln beheimatet sind, Irish Folk. Daran schließt sich eine Beach-Party mit DJ Marco an.