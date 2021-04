Handewitt : Dänisches Bettenlager und Jysk: Åge Nielsen geht nach über 40 Jahren in den Ruhestand

Der Däne war seit 1984 Teil der Geschäftsleitung des Dänischen Bettenlagers in Deutschland. Nun geht er in Rente.

Handewitt | Åge Nielsen, die „rechte Hand“ von Unternehmensgründer Lars Larsen, geht nach über 40 Jahren bei Jysk und dem Dänischen Bettenlager, in den Ruhestand. Weiterlesen: Aus dem Dänischen Bettenlager wird Jysk: Spende an das Haus Regenbogen Der dänische Kaufmann Lars Larsen gründete Jysk 1979 in Aarhus und baute es zu einem globalen Handelsunternehmen...

