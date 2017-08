Dänemark will mehr deutsche Urlauber ins Land holen

Deutsche Urlauber braucht das Land – und zwar das Land fernab von Badestränden und Dünen. Der dänische Verein für Ländlichen Tourismus („Landsforeningen for Landboturisme“) hat nun Fördergelder für das Projekt „Deutsche Touristen zur Unterstützung ländlicher Distrikte“ erhalten. Umgerechnet gut 13 000 Euro investiert das Gewerbeministerium in Kopenhagen bis zum August 2018 in das Projekt.

„Wir freuen uns, dass das Ministerium sich entschieden hat, unser Anliegen zu fördern“, sagt Rebekka Vetter, Vize-Vorsitzende des Vereins. Mit dem Geld will man unter anderem einen Thementag organisieren, um weitere Bauernhöfe dafür zu begeistern, um deutsche Touristen zu werben.

Zwar fehle es Dänemark nicht an deutschen Urlaubern, sagt Rebekka Vetter. Die Zahlen von Danmarks Statistik zeigten eine kräftige Steigerung entsprechender Übernachtungszahlen. Doch traditionell kämen die Deutschen am liebsten zum Strandurlaub. Oder anders gesagt: Die ländlichen Gebiete wollen ein Stück vom Urlaubskuchen abhaben.

„Diese Zielgruppe kann den Ferienhöfen ein Plus in den Einnahmen bescheren, denn die Ferienzeiten in Deutschland sind sehr unterschiedlich über das ganze Jahr verteilt und so kann man die eigene Saison ausweiten“, sagt Vetter. „In diesem Jahr hat unser direkter Nachbar Schleswig-Holstein beispielsweise Schulferien, die bis in den September hineinreichen.“ Zudem zögen es deutsche Familien vor, länger Urlaub an einem Ort zu machen.

Insgesamt 60 Bauernhöfe im ganzen Land sollen dazu beitragen, deutsche Touristen nach Dänemarks zu holen. Der Hof Hohenwarte, vor den Toren Hoyers in der Tonderner Marsch gelegen, ist einer der Betriebe des Vereins Ländlicher Tourismus.

„Für uns bedeutet es viel, dass uns die Entscheidungsträger in Kopenhagen im Blick haben“, sagt Vivi Nielsen Paulsen, die den Familienbetrieb leitet. „Wir freuen uns sehr, dass das Projekt Fördermittel aus dem Topf für Landdistrikte erhalten hat. Das bringt den Tourismus im Land voran!“

von Holger Ohlsen

erstellt am 06.Aug.2017 | 17:12 Uhr