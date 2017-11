Süderbrarup : Dach der Turnhalle wird saniert

vergrößern 1 von 1 Foto: kuhl 1 von 1

Mit einer gewissen Zufriedenheit beobachten Amtsvorsteher Thomas Detlefsen und der leitende Verwaltungsbeamte Peter Clausen die Arbeiten zur Neueindeckung der Claus-Jeß-Halle am Süderbraruper Marktplatz. Die Baumaßnahme war notwendig, da nach der Sanierung im Jahr 2009 schwerwiegende Schäden im Dachbereich festgestellt wurden.

Eine Turnhalle in Süderbrarup ist für die ständig wachsende Sportlerzahl unerlässlich. Das erkannte bereits 1925 Volksschullehrer Claus Jeß. Er schaffte es, die Süderbraruper so für das Thema zu begeistern, dass sie sogar ihre Geldbeutel öffneten. 1926 konnte dann die erste Turnhalle mit den Maßen 10 mal 18 Meter eröffnet werden. 1949/50 wurden an der Nordseite Toiletten, 1964 ein Geräteraum an der Ostseite angebaut. 1968/69 baute die Gemeinde eine zweite Turnhalle mit den Maßen 12 mal 25 Meter, die mit der alten verbunden wurde.

2007 begann der nächste An- und Umbau, der 1,2 Millionen Euro kostete und 2009 feierlich eingeweiht wurde. Unter anderem erhielt die Halle ein neues Dach.

An diesem zeigten sich 2014 erste Schäden. 2015 wurde die Tropfwasserbelastung so stark, dass schon Schäden am Fußboden auftraten. Wie in alten Zeiten mussten Eimer aufgestellt werden, um bei Regen das Wasser aufzufangen. Das Amt Süderbrarup, das inzwischen Besitzer der Halle ist, gab dem Unternehmer die Möglichkeit zur Nachbesserung. Doch dessen Bemühungen, die Leckstellen zu beseitigen, blieben erfolglos. 2016 betrieb das Amt Ursachenforschung mit eigenen Mitteln und mithilfe der Feuerwehr. Aber auch diese blieben erfolglos. Erst die Untersuchung durch einen Architekten brachte Ergebnisse. Er stellte Fehler in der Konstruktion und in der Ausführung fest.

Daraufhin beschloss der Amtsausschuss Ende 2016 das Dach der Halle erneut sanieren zu lassen. Die Kosten dafür sollen auf dem Klageweg vom Bauunternehmen aufgebracht werden.

Die Sanierungsarbeiten sollten eigentlich bereits in den Sommerferien erledigt werden. Doch die Hochkonjunktur am Baumarkt verzögerte den Beginn bis in den Herbst. Aber seit gestern sind die Bauarbeiten nun im Gange. Sie sollen bis zum Ende des Monats dauern.

„Wir stehen für den dauerhaften Sportbetrieb in unserem Amt in der Verantwortung und nehmen diese Aufgabe sehr ernst“, erklärte Amtsvorsteher Thomas Detlefsen. Deshalb sei er froh, dass Vereine und Schulen die Halle auch während der Bauarbeiten nutzen können. Dies sei insbesondere für die Neuanbindung des Bildungscampus außerordentlich wichtig. Lediglich während der Fußbodenarbeiten im Dezember werde die Halle für etwa zehn Tage geschlossen.