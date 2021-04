Hinter der „Station L“ : Corona-Teststation in Langballig eröffnet

Geöffnet ist die Station bis auf Weiteres an sieben Tagen in der Woche jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Langballig | Nun gibt es auch in Langballig eine Corona-Teststation. Betrieben wird sie von dem Flensburger Allgemeinmediziner Dr. Dirk Padberg. Untergebracht ist sie in einem hinter der Gaststätte „Station L“ an der Raiffeisenstraße unmittelbar neben der Nordstraße (B 199) aufgestellten Wohnwagen. Die Tests werden von Mitarbeitern, zumeist Studenten, abgenomme...

