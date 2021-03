Flensburger Zahlen vom Freitag : Corona-Inzidenzwert sinkt auf 109,8

Am Freitag meldete das Flensburger Gesundheitsamt sieben neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert fällt auf den niedrigsten Wert seit Wochen.

Flensburg | Die Corona-Infektionszahlen in Flensburg gehen weiter zurück. Am Freitag hat das Gesundheitsamt sieben Neuinfektionen registriert. Davon haben sich fünf Menschen in der Familie oder WG angesteckt, jeweils einer am Arbeitsplatz und im schulischen Bereich. Der Inzidenzwert fällt auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar und liegt jetzt bei 109,8. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.