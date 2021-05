Statistik in Flensburg : Corona-Fälle wegen Umstellung von Fax auf digital doppelt erfasst

Erst Mitte Mai fiel auf, dass acht infizierte Flensburger doppelt gezählt wurden.

Flensburg | In Flensburg hat es im kritischen Zeitraum weniger Corona-Fälle gegeben, als offiziell erfasst wurden. Acht Infektionen gingen doppelt in die Statistik ein. Die erste Doppelerfassung erfolgte am 14. Dezember, die letzte am 10. Februar. Das teilte die Stadt auf Nachfrage mit. Die acht Doppelerfassungen verteilen sich auf acht unterschiedliche Tage. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.