Kinder in Quarantäne : Corona-Fälle in zwei Kitas in Tarp

Eine Erzieherin und ein Kind wurden positiv getestet.

Tarp | In zwei Kindertagesstätten in Tarp sind Infektionen mit dem Coronavirus aufgetreten. Wie die Kreisverwaltung in Schleswig am Donnerstag mitteilte, hat sich in der evangelischen Kita „Auf dem Campus“ eine Erzieherin infiziert. Im ADS-Kindergarten in der Wanderuper Straße ist ein Kind positiv auf das Cov-Sars-2-Virus getestet worden. Weiterlesen: Fle...

