Flüchtlinge in Flensburg : Containerdorf auf der Exe wird abgebaut

Foto: sven geissler

Zuletzt wohnten 162 Personen in den Modulen auf der Exe. Gestern begann der angekündigte Rückbau der Container, die im Herbst 2015 vorübergehend als Zuhause für bis zu 320 Flüchtlinge aufgestellt worden waren. Bis zum 9. Juni hätten sie Zeit, die Wohnmobile abzubauen, verriet ein Arbeiter am Rande. Der dänische Eigentümer, der über rund 1500 solcher Objekte verfügen soll, werde sie zurechtmachen, um sie erneut vermieten zu können. Die Bewohner waren in Unterkünfte in Weiche und freie Wohnungen in der Stadt umgezogen. Der Abbau von Überkapazitäten bei Unterbringungen für Flüchtlinge, so heißt es bei der Stadtverwaltung, sei eine Aufgabe, die im ganzen Land anstünde und für die es Fördermittel gebe. Ab kommenden Mittwoch wird die Exe für den Aufbau des Zirkus Europa für den Parkverkehr gesperrt.

von Joachim Pohl

erstellt am 25.Mai.2017 | 12:00 Uhr