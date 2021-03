Corona-Lockerungen : Click & Meet: Der Ansturm auf die Flensburger Innenstadt bleibt aus

Wie lief der erste Tag, an dem die Geschäfte in Flensburg unter Auflagen wieder öffnen dürfen?

Flensburg | Vergleicht man die Zahl der Besucher in der Flensburger Innenstadt mit der vor zwei Wochen, könnte man die Fußgängerzone als gut besucht bezeichnen. Mit dem Besucheraufkommen an einem Montag vor zwei Jahren, ohne Corona, kann das allerdings kaum mithalten. Es war der erste Tag mit „Click & Meet“ in Flensburg, also Shoppen nach vorher vereinbartem Term...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.