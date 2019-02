Sieverstedt : Christine Detlefsen verabschiedet sich

Die Leiterin der Schule im Autal beendet ihren Dienst.

von shz.de

04. Februar 2019, 16:54 Uhr

Es ist gar nicht so lange her, dass Christine Detlefsen aus den Reihen des Lehrerkollegiums ihre Amtseinführung als Schulleiterin der Schule im Autal beging. Das war im Februar 2016. „Damals war Ihr Dienstende schon in Sicht“, so Schulrätin Gabriele Wiese während der Abschiedsstunde, zu der das Kollegium und Gäste in den Räumen der Offenen Ganztagsschule zusammenkam.

Seit 1977 war Christine Detlefsen im Schuldienst, auch in Havetoft, und nach dem Zusammenschluss beider Schulen in Sieverstedt. Detlefsen sei überaus engagiert gewesen, so Wiese. „Die letzten Jahre brachten Ihnen noch viel Neues und Spannendes, Sie ruhten sich nie aus und waren bereit, sich veränderten Bedingungen zu stellen. Und es ist Ihnen etwas gelungen. Sie haben Ihren eigenen Weg gefunden und hinterlassen eigene Spuren“, so die Schulrätin. „Ich habe Ihre Einsatzbereitschaft und Ihre Ruhe bewundert“, fügte Kay-Stefan Harms, Schulverbandsvorsteher, hinzu. Die Schule habe sich gut entwickelt, was man an der hohen Schülerzahl sehe.

Der von 1997 bis 2004 stellvertetende Schulleiter Heinz Fröhlich erinnerte daran, dass am Anfang der Schule, was nun 20 Jahre her sei, nur vier Lehrer dort tätig waren. Von einem sechzehnköpfigen Kollegium, wie es heute bestehe, haben sie nur träumen können.

Die scheidende Schulleiterin gab zu, dass die Entscheidung schon ungewöhnlich war, in den letzten Berufsjahren noch die Schulleitung zu übernehmen. Deutsch, Heimat-, Welt- und Sachunterricht habe sie studiert und sie erzählte Geschichten aus ihrem Lehrerinnendasein vor der Zeit in Sieverstedt. Wie sie heimlich neue, noch nicht vorgesehene Lehrmethoden ausprobierte um auf die unterschiedliche Lerngeschwindigkeit ihrer Schüler einzugehen. Es sei einer der Hauptgründe gwesen, warum sie die ihr angetragene Schulleitung angenommen habe, die Freude daran, dass die Gestaltung individueller Lernwege möglich sei, die es am Anfang ihres Berufswegs noch nicht gab.