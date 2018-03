Autor von „Wir Ertrunkenen“ : Carsten Jensen erhält ersten Flensburger Europapreis

Der Däne sei ein engagierter Europäer, der für grenzenüberwindenden Humanismus stehe, heißt es in der Begründung.

von Cornelius von Tiedemann/nordschleswiger.dk

28. März 2018, 15:30 Uhr

Flensburg/Sonderburg | Erstmals wird am 17. Mai der Europapreis der Europa-Universität Flensburg (EUF) verliehen – an einen Dänen. Der Schriftsteller Carsten Jensen, der mit seinem Roman „Wir Ertrunkenen“ 2008 international für Aufmerksamkeit sorgte, bekommt mit der Auszeichnung 10.000 Euro Preisgeld, teilt die Hochschule mit.

„Mit der Verleihung des Preises an Carsten Jensen würdigt der Hochschulrat der EUF den grenzenüberwindenden Humanismus in dessen Werk und seine literarische Auseinandersetzung mit den desaströsen Folgen von Nationalismus und Militarismus. Mit seinem Engagement für Toleranz und Dialog ist er aktueller denn je“, heißt es in der Begründung.

Der in Marstal auf der vor Angeln liegenden Ostseeinsel Ærø geborene Jensen ist neben seiner Autorentätigkeit Professor für Kulturanalyse an der Süddänischen Universität in Sonderburg. In der Presse hat er immer wieder die öffentliche Debatte mit Meinungsbeiträgen mitgestaltet.

Verfechter des europäischen Gedankens

Schon in „Wir Ertrunkenen“ stellte er einen starken Bezug zur deutsch-dänischen Grenzregion (und deren kolonialem Erbe) her. In „Rasmussens letzte Reise“ reflektierte er das Verhältnis zwischen Dänemark und Grönland aus Perspektive der Kunst und in seinem jüngsten Roman „Der erste Stein“ nahm er das militärische Engagement des Westens – und Dänemarks – in Afghanistan kritisch unter die Lupe. Jensen hat im März 2017 im Schifffahrtsmuseum Flensburg vor großem Publikum gelesen und ist in der Diskussion als leidenschaftlicher Advokat für die europäische Idee aufgetreten.

Der Preis soll im Rahmen einer feierlichen Festveranstaltung alle zwei Jahre übergeben werden, nun also erstmals im Mai 2018 an Jensen. Gestiftet wird das Preisgeld übrigens von den Mitgliedern des Hochschulrates selbst. Denen stehen eigentlich Aufwandsentschädigungen seitens der Uni zu, auf die sie zugunsten des Preises aber verzichten. Mit der Auszeichnung wollen sie die Internationalisierung der EUF unterstützen und den Preis an Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, Kultur und Politik zu vergeben.

Welche Kriterien gab es? Ein Bezug zu Europa und Schleswig-Holstein sollte gegeben sein.

Wünschenswert waren insbesondere Nominierungen aus dem skandinavischen Raum.

Es sollte ein Bezug zum Leitbild der Universität erkennbar sein.