Campus-Leben eines Bienenvolkes

Das Klimaschutzmanagement der Hochschulen will auf die Artenvielfalt aufmerksam machen

von Lisa Strobel

02. August 2019, 15:48 Uhr

Flensburg | Vilnius – so heißt ein Container auf dem Campus. Dort sitzt die Abteilung Energie- und Umweltmanagement. Danach folgt die Wildnis. Blumen, vor allem Wildblumen, und Bäume. Eins ist auffällig: An den Blüten sind viele Bienen zu sehen. „In dieser Masse sieht man sie in der Regel eher nicht mehr“, sagt Simon Hilpert und verweist auf das Artensterben der Insekten. „Es wäre schön, wenn es wieder mehr Bienen geben würde.“

Hilpert lernt gerade alles über Bienen. Er wird auf dem Campus als Nachwuchs-Imker ausgebildet. „Dazu gibt es verschiedenen Philosophien und Meinungen“, weiß er. Sein „Lehrer“ ist Simon Laros, Klimaschutzmanager auf dem Campus.

„Wir versuchen die Bienen möglichst wenig zu stören“, sagt Simon Laros und fügt dann noch hinzu: „Der Milbenbefall ist jedoch so stark, dass wir ab und zu eingreifen müssen. Das ist schließlich auch die Aufgabe eines Imkers.“ Genau dieser gehen die Beiden Campus-Imker heute nach. Sie wollen die Beute, die Behausung der Bienen, öffnen und einige Bewohner mit einer schwachen organischen Säure beträufeln, damit diese sich putzen und von den Milben befreien. „Sie tragen das Mittel dann ins Volk hinein und verbreiten es.“

Seit etwa zwei Monaten leben die Bienen auf dem Campus. Laros und Hilpert haben das Volk gemeinsam eingefangen. „Ich habe vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen, dass ein Bienenschwarm gesichtet wurde“, erzählt Laros. Die Bienen hingen in einer Traube an einem Baum. „Glücklicherweise war unter dem Ast ein Carport.“ So konnten die Beiden entspannt daraufstehen und die Bienen vom Ast runterschütteln. „Wenn man den Großteil des Volkes – insbesondere die Königin eingefangen hat, kommen die anderen von alleine nach“, weiß der Imker.



20 000 Bienen auf dem Campus





Der Ast, an dem das Bienenvolk einst hing, liegt heute noch als Andenken oben auf der Beute der Bienen auf dem Campus drauf. Es summt und surrt, als Hilpert den Deckel der Kiste öffnet. Dort leben rund 20 000 Bienen. „Man sieht das sie eigentlich ein ziemlich friedliches Volk sind“, sagt der Nachwuchs-Imker. Dennoch tragen die Beiden Schutzkleidung.

Auf dem Campus gibt es verschiedene Projekte zur Förderung der Wildnis und der Bienen. Dazu gehören auch zwei studentische Projekte. Zum einen wurden Bienen freundliche Blütenflächen in Wabenform gepflanzt. „Es ist ein Vorbild für eine Alternative zum gemähten Rasen“, so Laros. Zudem wurde eine Kiste aufgestellt, in der kleine Saatpäckchen liegen – „Save the bees“. „Es soll zeigen, dass der Campus auch im Rahmen des Artenschutzes als Vorbild dienen kann.“