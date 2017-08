Infomobil in Flensburg : Bundestag an der Hafenspitze

vergrößern 1 von 2 Foto: Pohl 1 von 2

Noch bis Sonnabend steht das Infomobil des Deutschen Bundestages an der Hafenspitze. Von 10 bis 20 Uhr (Sonnabend bis 14 Uhr) informiert hier ein fünf Personen starkes Team über die Arbeit des Parlaments. Dabei kommen, wie Team-Mitglied Katja Reissner erklärte, verschiedene Medien zum Einsatz. Das Grundgesetz zum Mitnehmen gibt es gleich in zwei unterschiedlichen Formaten, daneben weitere Broschüren und kleine „Give-aways“. Die Mitarbeiter stehen für Gespräche zur Verfügung. „Man kann aber auch in einem Quiz sein Wissen über den Bundestag testen“, so Katja Reissner. Blaue Mini-Hocker weisen darauf hin, dass es auch ein Angebot für ganz kleine Bundesbürger gibt.

von Joachim Pohl

erstellt am 08.Aug.2017 | 18:37 Uhr