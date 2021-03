Verloren in Flensburg : Bundespolizei bringt siebenjähriges Mädchen wieder nach Hause

Das kleine Mädchen wusste den Weg nach Hause nicht. Dank der Polizeibeamten nahm die Sache ein gutes Ende.

Flensburg | Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurden Bundespolizisten in Bahnhofsnähe von einer Passantin angesprochen. Sie hatte ein junges Mädchen dabei, das anscheinend allein unterwegs war und den Weg nach Hause nicht mehr wusste. Im Streifenwagen nach Hause Die Bundespolizisten nahmen sich der Sache an und konnten herausfinden, dass das Mädchen sie...

