Schafflund : Bürgermeisterin löst Wettschuld ein

Musik, viele Lacher und eine Bürgermeisterin in Rüschenbluse gab es beim Neujahrsempfang in Schafflund.

20. Januar 2019, 17:02 Uhr

Sinn für Humor zeigte Bürgermeisterin Constanze Best-Jensen beim Neujahrsempfang in Schafflund. Sie musste im grell-bunten Outfit der 1970er-Jahre erscheinen, galt es doch, eine Wettschuld einzulösen. Beim Familientag der Vereine hatte sie gewettet, dass es den Besuchern nicht gelingen würde, eine Menschenkette rund um den Mühlenteich zu bilden, zumal zu diesem Zeitpunkt noch die Brücke über die Au fehlte. Doch der Angelverein half mit einem Boot aus – und die Wette war verloren. Aber Schlaghosen und Rüschenbluse passten gut zu den Schlagern dieser Zeit, die der „Voiceclub“ präsentierte und zum Mitsingen und Mitklatschen animierte.

Mit bisweilen deftigem Humor hatte Philip Scheel alias „Rosa Bete“ die Lacher auf seiner Seite, als er sich einige bekannte Gesichter für seine Stand-Up-Comedy ausguckte und zum Schluss mit dem Publikum zusammen den „Wo bleibt der Kreisverkehr bloß-Blues“ zum Besten gab. Die fröhliche Stimmung zog sich wie ein roter Faden durch das Neujahrsprogramm, das unter dem Motto „Schafflund bewegt sich“ stand und von Gerd-Ulrich Marquardt moderiert wurde. Die Jüngsten des dänischen Sportvereins tanzten Hip-Hop, die Line Dancer traten in großer Formation auf, und die Jumping-Fitness-Gruppe beeindruckte mit sportlichen Höchstleistungen auf dem Trampolin.

In ihrer Neujahrsansprache blickte Constanze Best-Jensen auf Ereignisse des vergangenen Jahres zurück und nach vorn – in der Welt, auf Landesebene und in Schafflund. „Wir sind ein ländlicher Zentralort und stehen dafür, die Attraktivität als Wohn- und Lebensort zu erhalten und zu verbessern“, sagte sie. Dabei stünden Kindergärten, Schule und die Gesundheitsversorgung im Zentrum ganz oben auf der Agenda. Für das Frühjahr kündigte sie den Baubeginn der Sozialstation mit Tagespflege an. In wenigen Monaten werde auch endlich der Kreisverkehr Realität, aber „das wird während der Bauzeit mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden sein, dafür bitte ich um Verständnis“. Der neue Amtsparkplatz solle künftig auch für Veranstaltungen genutzt werden. Die Bewährungsprobe findet am 7. April mit einem Wochen- und Kunsthandwerkermarkt statt.

„Der Neujahrsempfang bildet einen guten Rahmen, um ehrenamtlich tätigen Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu danken“, sagte die Bürgermeisterin und ehrte folgende Personen: Mishale Marie Malaschewski (DLRG), Heinz Buchhorn (DLRG), Hannemarie Rolfs (Fahrradgruppe), Benno Gasa (Wehrführer), Michael Schmidt (SSV), Manuela Tschenett (Kinderturnen und -handball).

Anschließend stellte Best-Jensen die Kalenderfotos des Fotowettbewerbs vor und gratulierte Martina Marczyschewski zum ersten Preis. Im nächsten Jahr steht der Wettbewerb unter dem Thema „Schafflund blüht“. Nach dem offiziellen Teil blieb noch Zeit für die Besucher, die Stände der Vereine zu besuchen und bei Erbsensuppe oder einem Glas Sekt zu klönen.