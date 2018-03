Stoltebüll : Bürgermeister darf sein Schild behalten

Hans-Jürgen Schwager tritt bei Kommunalwahl nicht wieder an.

von Ursel Köhler

19. März 2018, 13:41 Uhr

Mit einer ungewöhnlichen Bitte wandte sich Bürgermeister Hans-Jürgen Schwager an die Gemeindevertretung, der er 28 Jahre lang vorstand und für die er nun nicht wieder kandidiert. An seiner Scheune hängt ein Bürgermeister-Schild, das er seinerzeit von seinem Vorgänger Hermann Bruhn, der selber 24 Jahre Bürgermeister der Gemeinde war, übernommen hatte. Das Schild weise, so Schwager, nicht nur Rostflecken auf, sondern zeige das schleswig-holsteinische Wappen, und das sei veraltet. Dieses Schild würde er gerne mit in seinen kommunalpolitischen Ruhestand nehmen: „Zur Erinnerung, denn das ist ein Teil meines Lebens.“ Sein Nachfolger solle ein neues Bürgermeisterschild erhalten – mit dem Stoltebüll-Wappen. Die Gemeindevertreter vernahmen es und hatten nichts dagegen.

In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung ging Schwager in seinem Verwaltungsbericht auf den Wintereinbruch im März ein: „So viel Schnee hatten wir seit fünf Jahren nicht mehr.“ Er rechnet mit rund 7000 Euro Kosten für das Schneeräumen. Neben den mit der Räumung beauftragten Firmen habe es viel Hilfe untereinander in der Gemeinde gegeben. So seien mehrfach Traktorfahrer unterwegs gewesen, um in Schneewehen gestrandete Fahrzeuge freizuschleppen. Fazit des Bürgermeisters: „In solchen Situationen rücken die Menschen ganz nahe zusammen, helfen sich gegenseitig und das ist gut so.“

Nach einer Bereisung durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband Nord steht nun fest, dass die Wege „Deckerkate“ und „Vogelsang“ neu asphaltiert werden.

Während der Einwohnerfragestunde wurde klar, dass in naher Zukunft über den Zustand der Wanderwege zu sprechen sei. Den Einnahme- und Ausgabeplänen der beiden Ortswehren Gulde-Schörderup und Stoltebüll-Vogelsang stimmte die Gemeindung zu. Die vorhandene Nachtspeicherheizung im Feuerwehrhaus Gulde-Schörderup wird durch fünf „Direktheizer“ mit einem gesonderten Stromtarif ersetzt.

Zwei in der Gemarkung Wittkiel gelegene Flurstücke – dem sogenannten Kirchenweg – werden an den dort lebenden Landwirt abgegeben, der die Kosten für die Umschreibung zu tragen hat. Gleiches gilt für ein weiteres 440 Quadratmeter großes Flurstück in Wittkiel, das an einen anderen Bürger übergeben werden soll.

Nach einer Veränderung der Eigentumsverhältnisse eines Pachtvertrags zwischen dem Wasser- und Bodenverband Grimsau und der Gemeinde stellte sich heraus, dass ein Gemeindeweg über die Flächen des Verbandes führt. Die Gemeindevertreter stimmten dem Vertrag bei einem Pachtzins von null Euro für die Dauer von 30 Jahren zu. Und weil Gemeindevertreter Claus Messer Vorsitzender des Verbandes ist, griffen er und der Bürgermeister auch gleich zum Kugelschreiber und unterschrieben noch in der Sitzung den Vertrag.