Handewitt : Bürgermeister darf mehr Geld ausgeben

Die Gemeinde Handewitt erweitert die Entscheidungsbefugnis von Gemeinde-Chef, Ausschüssen und Gemeindevertretung.

von ki

04. April 2018, 12:34 Uhr

Gemeinsam machten sich die Fraktionen von SPD, CDU und KWG in der Handewitter Gemeindevertretung für eine deutliche Anhebung der Wertegrenzen stark, die die Entscheidungsbefugnis unter dem Bürgermeister (bis 75 000 Euro), den Ausschüssen (bis 150 000 Euro) und dem Gemeinderat (ab 150 000 Euro) aufteilen. Die Alltagspraxis habe diese neue Gliederung nahegelegt, lautete die Begründung für diesen gemeinsamen Antrag, der mit 14 zu sechs Stimmen angenommen wurde.

Der Versuch, im Ältestenrat auch die beiden übrigen Parteien zu überzeugen, misslang. SSW und Grüne wünschten sich kleinere Zahlen und hatten auch Zweifel an der generellen Vorgehensweise. „39 Tage vor einer Kommunalwahl muss die Hauptsatzung nicht mehr geändert werden“, kritisierte Grünen-Fraktionsvorsitzende Helga Knaack.

Etwas später war es an ihr, den Grünen-Antrag „Keinen Einsatz von Pestiziden in Handewitt“ vorzustellen. Vor allem das Pflanzenschutzmittel Glyphosat, dessen EU-Zulassungsverlängerung Ende vergangenen Jahres für Wirbel gesorgt hatte, stand dabei im Fokus. „Wir selbst können nur etwas in unserer Gemeinde tun, um damit einen kleinen Aufstand gegen die EU-Ebene vorzunehmen“, argumentierte die Grüne. „Wir wollen keinen Krebs und keine kranken Kinder, sondern wieder mehr Wildblumen und Insekten.“

Der Antrag war schon im vorgeschalteten Umweltausschuss bearbeitet und angepasst worden, nun kamen die fünf Punkte im Gemeinderat zur Einzelabstimmung, die vier Mal ein einhelliges Ergebnis brachten. Kindergärten, Schulen oder der Jugendclub sollen vom Pestizid-Einsatz ausgespart werden, was – so beteuerten mehrere Anwesende – schon jetzt der Fall sei. Auch der allgemeiner Aufruf an alle Bürger, Pestizide nicht zu verwenden, fand Zustimmung.

Lediglich Punkt fünf, in kommunale Pachtverträge das Verbot von Pestiziden ausdrücklich zu verankern und die Anlage von „insekten- und bienenfreundlichen Blühstreifen“ vorzuschreiben, löste Diskussionen aus. Für Helga Knaack war dieser Passus ein Akt der Glaubwürdigkeit, KWG-Vertreter Friedrich Reese sah „nicht mehr als eine schöne Formulierung“.

Plötzlich meldeten sich zwei Zuhörer. Die Landwirte Thomas und Hauke Petersen, Vater und Sohn eines Familienbetriebs in Jarplund, wollten ihre Sicht der Dinge darstellen. „Wenn so eine Botschaft propagiert wird, dann fühle ich mich als Landwirt angegriffen“, sagte Thomas Petersen. Sein Sohn ergänzte: „Die Diskussion um Pflanzenschutzmittel werden sehr oft über alte Produkte geführt. Auf Pestizide kann man nicht komplett verzichten.“

Damit ernteten sie offenbar Sympathien bei einigen Kommunalpolitikern. „Die Landwirtschaft wollen wir nicht bevormunden und erst recht nicht alles auf ihrem Rücken austragen“, erklärte CDU-Fraktionschef Marx Plagemann. Eine Mehrheit aus CDU und KWG stimmte letztlich gegen den fünften Punkt des Grünen-Antrag.

Verabschiedet wurde ein Nachtragshaushalt, der weitere Investitionen vorsieht und den Kreditbedarf um eine knappe Millionen Euro erhöht. Eine neue Rohrleitung für die Verbesserung der Entwässerung der Bredstedter Straße (Hüllerup) schickten die Kommunalpolitiker außerdem auf den Weg.