Bürger machen Tarp sauber

von Tina Ludwig

24. April 2018, 14:53 Uhr

Das Wetter war perfekt für die eigene Gartenarbeit, und auch die Volkswandergruppe Tarp war unterwegs. So war es nicht verwunderlich, dass nur wenige Bürger zur diesjährigen Gemeinde-Reinigungsaktion gekommen waren. Nach zweieinhalb Stunden Rundgang durch vorgegebene Wege und Strecken dann die Ausbeute: Fünf Plastiksäcke mit Unrat konnten die Gemeindearbeiter aufladen. In den Wohngebieten und den Dorfstraßen war es „ziemlich sauber“, wie die Teilnehmer feststellten. „Aber im Industriegebiet in der Graf Zeppelin Straße und im Ferdinand Porsche Ring, da lag schon eine ganze Menge“, stellte Heino Thomsen fest. Der Auslöser dafür sind häufig dort parkende und wartende Lkw-Fahrer.

Die Freiwilligen Feuerwehr war mit ihrer Teilnahme zufrieden. Sie hatte eine mindestens 60 Jahre alte Radkappe eines VW-Busses gefunden. „Die machen wir sauber und stellen sie bei E-Bay ins Netz“, so die fleißigen Müllsucher. Die Schüler der Alexander-Behm-Schule hatten bereits am Freitag das Schulgelände nach Müll abgesucht und alles sauber gemacht.