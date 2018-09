Demonstration : Bündnis ruft zur Schwimmdemo auf

Um gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung zu protestieren, will ein Flashmob im Flensburger Hafen baden gehen.

von Flensburger Tageblatt

12. September 2018, 20:12 Uhr

Flensburg | Die erste Flensburger Schwimmdemo will „deutliches Zeichen setzen“. Um gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung und für sichere Fluchtwege sowie die Aufnahme von Geflüchteten zu demonstrieren, ruft ein Bündnis verschiedener Organisationen und Vereine für Sonnabend um 14 Uhr zu einem Flashmob an der Hafenspitze auf. Das Motto: „Menschenrechte gehen Baden“. Die Aktion dürfte auch deshalb für besonders viel Aufsehen sorgen, weil zeitgleich an der Hafenspitze der Tag des Handwerks stattfindet. „Menschen einfach ertrinken zu lassen, ist ein Verbrechen“, sagt Sammy Moysich vom Projekt „Wir sagen Moin“. „Das dieses fast täglich an den Außengrenzen Europas passiert, ist nicht hinnehmbar.“ Moysich ist auch einer der Initiatoren des Aktionmonats Seetember.

Mit der Schwimmdemo wolle man auf die Situation aufmerksam machen, so Moysich. „Menschen treiben im Wasser, irgendwo im Mittelmeer und dürfen nicht gerettet werden. Das geht uns nahe und das wollen wir zeigen, indem wir gemeinsam im Hafenbecken baden gehen“, sagt Stadtpastor Johannes Ahrens. Seit Anfang des Jahres sind den Angaben zufolge fast 1600 Menschen im Mittelmeer gestorben.