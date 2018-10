Glücksburg : Bücherei rund um die Uhr geöffnet

Das Land bezuschusst die Glückburger Bibliothek bei der Einrichtung eines SB-Buchungssystems.

22. Oktober 2018

Nach einigen Jahren der Ungewissheit und Turbulenzen laufen die Dinge derzeit gut für Glücksburgs Bücherei. Eine aufgeräumte Bücherei-Leiterin und der Verein der Büchereifreunde baten zum Gespräch, um zahlreiche gute Neuigkeiten zu verkünden.

Vor kurzem sei die Zusage vom Land für eine Förderung zur „Offenen Bücherei“ gekommen, berichtete Bücherei-Leiterin Claudia Bartosch. Das Projekt koste rund 60 000 Euro, davon übernehme das Land 42 000 Euro. Für das Geld werden Schranken, ein Selbst-Verbuchungssystem und eine automatische Tür eingebaut. Mit Hilfe dieser Maßnahmen können Erwachsene mit Leseausweis die Bücherei künftig rund um die Uhr nutzen. Im kommenden Frühjahr soll das Vorhaben umgesetzt werden. Glücksburg wird damit die zweite Stadt in Schleswig-Holstein mit einer so genannten „Offenen Bücherei“. Häufiger als in Deutschland sei das Prinzip in Dänemark anzutreffen, so die Büchereifreunde.

15 000 Medien brauchen für die Umstellung auf die „Offene Bücherei“ neue Aufkleber. „Wir wollen diese Arbeit mit ehrenamtlichen Helfern leisten. Freiwillige aus der Bevölkerung dürfen sich gerne in der Bücherei melden“, so Claudia Bartosch.

Ihre eigene Stelle werde aller Voraussicht nach von 10 auf 20 Wochenstunden angehoben. Die dadurch entstehenden Mehrkosten können aus dem derzeitigen Etat von 75 000 Euro pro Jahr bestritten werden, sagte Bartosch. Der Antrag liege schon zur Bearbeitung in Flensburg.

Die Bücherei bietet seit neuestem freies WLan im und am Gebäude. Ein neuer Router wurde angeschafft. Voraussetzung für die freie Nutzung waren Gesetzesänderungen, die Internetzugang ohne Erfassung von Nutzerdaten zulassen.

Noch bis Ende des Jahres haben Erwachsene die Möglichkeit, für 15 statt der üblichen 30 Euro Jahresbeitrag Neu-Mitglieder der Bücherei zu werden. Kinder bleiben wie bisher beitragsfrei.

Außerdem freut sich die Bücherei darüber, dass die Stadt eine Machbarkeitsstudie zum Kulturbahnhof bei einer Firma aus Hamburg und einem Architekturbüro in Lübeck in Auftrag gegeben hat. Untersucht wird, ob der Alte Bahnhof, in dem sich auch die Bücherei befindet, geeignet ist für für weitere kulturelle Einrichtungen wie Veranstaltungssäle oder ein Café. Die Studie kostet 20 000 Euro und wird durch das Projekt „Aktivregion“ gefördert. Das Ergebnis wird für Januar erwartet. Außerdem kündigt die Bücherei ihren nächsten Bücher-Flohmarkt an: Er findet am 17. November von 10 bis 16 Uhr statt.