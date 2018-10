Brustkrebs – Zehn Jahre Screening-Einheit in der Diako

von Julian Heldt

Mit etwa 69 000 Neuerkrankungen jährlich ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland. Im Unterschied zu anderen Krebsarten, sind etwa 30 Prozent der betroffenen Frauen unter 55 Jahre. Also in einem Alter wo andere Krebsarten noch kaum eine Rolle spielen. Nach Einführung des Mammographie-Programms in Deutschland, bei der Frauen zwischen 50 und 69 Jahren persönlich zu einer kostenlosen Untersuchung eingeladen werden, sind besonders die Zahlen bei größeren Tumoren (größer als 2 Zentimeter) gesunken. Nun hat die nördlichste Screening-Einheit in Schleswig-Holstein im Brustkrebsmonat Oktober 10-jähriges Jubiläum und feiert das mit einem Tag der offenen Tür am Mittwoch, 10. Oktober, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in der Diako (Nähe Haus Pniel) und ein sogenanntes Mammobil zu besichtigen. Die Mitarbeiter stehen für Fragen und Gespräche gerne zur Verfügung. Das Mammobil ist ein, mit allen für eine Mammographie nötigen Geräten ausgestattetes, Fahrzeug, das Orte in allen Landesteilen anfährt, um den Frauen weite Wege zu ersparen. Das nördlichste Mobil versorgt Standorte zwischen dänischer Grenze von Nordsee zu Ostsee bis runter zu einer Linie Kappeln/Tönning und fährt sogar die Inseln Föhr und Sylt an.

Ab 11.15 Uhr wird der offizielle Teil der Veranstaltung mit Grußworten von Dr. Heiner Garg, Landesminister für Soziales und Gesundheit und Maria-Theresia Schlütter, Dezernentin für Soziales und Gesundheit der Stadt Flensburg eröffnet.

Im Anschluss daran folgt eine Podiumsdiskussion die ehemalige und jetzige Verantwortliche und Mitarbeiter zusammenführt. Die Themen sind ein Rückblick auf die vergangenen Jahre und welche Perspektiven sich in der Zukunft für das Mammographie-Screening bieten. Fragen an die Beteiligten sind ausdrücklich erwünscht. Anschließend wird ein Imbiss gereicht.