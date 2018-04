Firma M. Jürgensen : Brief mit Pulver eingegangen: Großeinsatz der Feuerwehr in Sörup

Ein Brief mit einem undefinierbaren Pulver geht bei der Firma M. Jürgensen ein. Die Mitarbeiter alarmieren die Polizei.

von Peter Hamisch

30. April 2018, 20:37 Uhr

In Sörup (Kreis Schleswig-Flensburg) war der Löschzug Gefahrgut der Feuerwehr am Montag im Großeinsatz. Grund war ein verdächtiger Brief, der zuvor in der Firma M. Jürgensen eingegangen war. Dieser enthielt ein mehliges Pulver, weshalb die Mitarbeiter die Polizei verständigten. Diese alarmierte den ABC-Zug, der den Brief unter Vollschutz sicherte. Das Ergebnis der Analyse des Pulvers dauert zur Stunde noch an. Auch die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Das Traditionsunternehmen ist weltweit führender Hersteller von Zylinderlaufbuchsen aus Grauguss, die in Viertakt-Motoren zum Einsatz kommen – seien es Aggregate für die Berufsschifffahrt, große Diesel- und Gasmotoren in Kraftstationen, Lokomotivmotoren und Kolbenkompressoren. M. Jürgensen gehört seit dem 1. Januar 2017 mehrheitlich zur Kuhn Industrie Holding mit Sitz in Radevormwald (Nordrhein Westfalen).

Blaulichtmonitor

