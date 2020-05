Am Wasserturm in Flensburg : Brennende Autos: Polizei sucht Zeugen

Im Fall der mutmaßlichen Brandstiftung am Wasserturm sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Avatar_shz von Benjamin Nolte

24. Mai 2020, 11:07 Uhr

Flensburg | In der Nacht zu Sonntag gerieten gegen 1 Uhr drei Fahrzeuge am Wasserturm im Flensburger Stadtgebiet in Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei war vor Ort.

Weiterlesen: Drei Pkw brennen am Wasserturm in Flensburg

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht zu Sonntag Beobachtungen gemacht hat oder wem etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich an die Kriminalpolizei in Flensburg unter der Telefonnummer: 0461/4840 wenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?