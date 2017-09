Hürup : Breitband ist zum Greifen nah

vergrößern 1 von 1 Foto: sup 1 von 1

Das ultraschnelle Internet für jeden Hüruper ist zum Greifen nah! Bürgermeister Jan-Nils Klindt hatte zur Einwohnerversammlung Michael Eichhorn nach Hürup eingeladen, der als Verbandsvorsteher des Breitbandzweckverbandes Angeln die rund 60 Zuhörer auf den neuesten Stand in Sachen Breitbandausbau brachte. Mit der Gründung des Zweckverbandes (mit den Ämtern Hürup, Langballig und Geltinger Bucht) im Juni 2016 seien für 30 Gemeinden die Voraussetzungen für eine „große Lösung“ geschaffen worden, sagte Eichhorn.

Das ehrgeizige Ziel ist die Versorgung jedes Haushalts mit Glasfaser, ob im Dorfkern oder in abgelegenen Ortsteilen. Es würden Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s und mehr erreicht. Das sei vor allem ein wichtiger Standortfaktor für die Gemeinden, ob für Wohnungssuchende, Gewerbeansiedlungen oder auch für zukünftige Möglichkeiten wie beispielsweise die Telemedizin. Das Investitionsvolumen für die rund 1000 Kilometer Leitungsnetz wird auf rund 50 Millionen Euro geschätzt, wobei Fördermittel von 15 Millionen Euro bereits zugesagt sind.

Inzwischen hat man mit der GVG-Glasfaser GmbH aus Kiel einen Betreiber für das Netz gefunden und vertraglich gebunden. Unter dem Namen „Nordisch.Net“ startet der Vertragspartner demnächst seine Vermarktungsinitiative, um allen Bürgern die Planungen und die Anschlussbedingungen zu erläutern. Es muss eine Quote von 60 Prozent erreicht werden, um die Finanzierung des Projekts langfristig sicherzustellen. Der Verbandsvorsteher bekräftigte noch einmal seinen Appell zur Solidarität: „Wir bauen unser eigenes Netz und profitieren alle davon.“ Er zeigte sich optimistisch, schon Anfang 2018 mit den Tiefbauarbeiten beginnen zu können.

Neben dieser guten Nachricht gab es aber auf der Versammlung auch eher Unerfreuliches zu berichten. Der Bürgermeister skizzierte mit einer vereinfachten Ausgabenübersicht erneut die angespannte Haushaltslage der Gemeinde. Die Kommunalaufsicht habe bereits Schritte zur Konsolidierung und Stärkung der eigenen Finanzkraft gefordert. Wegen der vielen Pflichtaufgaben seien die Handlungsmöglichkeiten einer Kommune jedoch sehr eingeschränkt, betonte Jan-Nils Klindt.

Als eine unpopuläre Maßnahme hat die Gemeindevertretung kürzlich eine Straßenreinigungssatzung beschlossen, die zum 1. Januar 2018 in Kraft treten wird. Große Unsicherheiten bezüglich künftiger Pflichten und Haftungsfragen waren die Folge bei vielen Hauseigentümern.Das machte deutlich, warum der Kommune diese Entscheidung letztlich nicht leicht gefallen ist.

Ein weiteres Thema der Sitzung war das geplante Nahwärmekonzept für Hürup, das der Verein „Boben Op“ unter dem Dach einer Genossenschaft zurzeit schrittweise entwickelt. Die Gesamtplanung sieht den Ausbau für eine mögliche flächendeckende Versorgung in den kommenden Jahrzehnten vor.

Die Gemeindewehrführerin Anja Engelbrechtsen-Wienk nutzte die Einwohnerversammlung für Werbung in eigener Sache. „In Hürup wohnen rund 1300 Bürger, und deshalb muss die Gemeinde eine Freiwillige Feuerwehr vorhalten. Die besteht aus Frauen und Männern, die sich bereit erklärt haben, zum Wohl und zur Sicherheit aller Bürger freiwillig in die Feuerwehr einzutreten, in ihrer Freizeit Lehrgänge und Übungsdienste zu besuchen und loszufahren, wann immer Hilfe benötigt wird.“ Die Feuerwehr Hürup-Weseby könne jedoch gut noch mehr Freiwillige gebrauchen, erklärte die Wehrführerin und versicherte: „Die Arbeit in der Feuerwehr macht Spaß. Es geht nicht nur um Ausbildung und Einsätze, auch die Kameradschaft wird gepflegt.“