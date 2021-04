Feuer in Flensburg-Fahrensodde : Brandursache wird wohl nicht mehr geklärt werden

Die Polizei schließt einen technischen Defekt nicht aus. Es gibt keine Hinweise auf Brandstiftung.

Flensburg | Es war eines der größten Feuer der vergangenen Jahre in Flensburg. Am 23. Februar brannte die ehemalige militärische Fliegerhalle am Yachthafen in Fahrensodde komplett nieder. Die Ursache für das Feuer wird womöglich nicht mehr geklärt werden. Weiterlesen: Warum fing die ehemalige Fliegerhalle in Fahrensodde Feuer? „Es werden aktuell keine Ermit...

