Handewitt : Brache statt Platz der Begegnung

Die zentrale Ortslage Handewitts bietet keinen schönen Anblick: Einige Altgebäude flankieren einen verlassenen und verwilderten Betriebshof, ein Bauzaun hält ungebetene Gäste fern. Weiter südlich grünt es. Dort wurde zwar mit dem Bau einer Parkanlage begonnen, doch seit Jahren geht es nicht weiter. Brachliegendes Kapital, das in der Gemeinde Handewitt für Unverständnis und Unmut sorgt. Eigentlich sollte auf dem knapp zwei Hektar großen Areal schon längst ein Projekt realisiert sein, das die emsigsten Befürworter einst als „Ortszentrum“ tauften.

Die Euphorie war groß, als die beiden Grundstückseigentümer, die örtliche Raiffeisenbank und die Kommune, im Frühjahr 2010 an die Öffentlichkeit gingen. Wohnungen, Platz für Dienstleistungen und ein Bürgerpark, in dem Maibaumfest und Weihnachtsmarkt stattfinden sollten, zierten die Pläne. Einige alte Gebäude fielen seither dem Abrissbagger zum Opfer. Eine Finanzspritze der Aktivregion befeuerte einen ersten Bauabschnitt für den Park. Das Bauleitverfahren wurde mit einem Aufstellungsbeschluss in Gang gesetzt, ehe kontroverse Meinungen in der Kommunalpolitik und Unmut bei den Anwohnern den Elan stoppten.

Der neue Bürgermeister Thomas Rasmussen nahm den Faden wieder auf. Ende 2015 wurde ein neuer Stadtplaner eingesetzt. Ein Arbeitskreis aus Politik, Verwaltung und Raiffeisenbank wurde gebildet, der sich 16 Mal traf. Zwei Ideenbörsen für die Bürger – im Februar und Juli 2016 – fanden statt. Ein neues Konzept entstand. Die größten Änderungen betrafen das Grundstück der Gemeinde. Ein Marktplatz, umgeben von Wohnungen, Café, Bürgerhaus und weiteren Geschäften, sollte eine Verbindung mit dem benachbarten Einkaufszentrum „Wiesharder Markt“ herstellen. Der Raiba-Turm – ein kniffliger Punkt – wurde ausgeklammert.

Weiter ging es bislang allerdings nicht. Im Juni räumte Thomas Rasmussen in einer Einwohnerversammlung ein: „Wir sind nun an einer Stelle, an der das Konzept so nicht umgesetzt werden kann. Es gibt unterschiedliche Auffassungen der beiden Grundstückseigentümer.“ Schon zuvor äußerten Kommunalpolitiker den Vorschlag, das gemeinsame Bauleitverfahren zu splitten – damit sich Kommune und Raiffeisenbank nicht ständig ins Gehege kommen.

Die Raiffeisenbank schlug am 19. Juli ein neues Kapitel auf und reichte eine Bauvoranfrage für ihr Areal ein. Der Vorstand um Ute Messenkopf und Martin Rudolph äußert sich wegen des „laufenden Verfahrens“ knapp. „Wir sind auch unzufrieden, wie sich die Liegenschaft darstellt“, heißt es. „Uns fehlt aber derzeit eine behördliche Baugenehmigung. Wir sind nach wie vor dafür offen, eine sinnvolle Nachnutzung zu finden.“

Die Gemeinde will nach der Sommerpause über weitere Handlungsschritte beraten – in einer internen Arbeitsgruppe mit Bürgermeister und Politik. „Ziel ist es weiterhin, die Fläche schnell zu entwickeln“, erklärt Rasmussen. „Ich bin enttäuscht, dass es bisher nicht gelungen ist. Mit dem gemeinsamen Konzept hätten wir Ende des Jahres die Baureife erreichen können.“

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:00 Uhr