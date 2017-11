Naturschutz in Flensburg : Blühende Landschaften am Wegesrand

vergrößern 1 von 2 Foto: FOTOS: Volker Lange, Stadt Kassel, Umwelt- und Gartenamt 1 von 2

07.Nov.2017

27 Jahre hat der Mensch gebraucht, um drei von vier Insekten auszurotten. Eine jüngst veröffentlichte Studie um den niederländischen Forscher Caspar Hallmann hat diese dramatische Entwicklung zu Tage gebracht. Mittels Fallen, die in 63 Naturschutzgebieten in Deutschland aufgestellt wurden, verglichen die Wissenschaftler über den Zeitraum von 27 Jahren die anfallende Biomasse und kamen zum erschreckenden Ergebnis, dass je nach Jahreszeit der Rückgang der Insekten mehr als 76 Prozent betrug.

Schon frühere Warnungen vor dem Insektensterben und den unbekannten Folgen haben die Flensburger Grünen veranlasst, dagegen vorzugehen. Als Ursachen für den Schwund der Kerbtiere nennen die Kommunalpolitiker – neben der intensivierten Landwirtschaft und hochwirksamer Insektizide – „fehlende Hecken und blühende Randstreifen“, kurzum Nahrungsquellen. Der Antrag der Grünen-Fraktion, die Anlage solcher Blühstreifen zu prüfen, hat fraktionsübergreifend Zustimmung gefunden. Neben geeigneten Grünflächen und Kosten solle überprüft werden, ob auch Rasenflächen dafür genutzt und das Engagement der Bürger eingebunden werden könne. Stefan Thomsen, Mitglied im Umwelt-Ausschuss freut sich über die Zustimmung und beklagt das „Einheitsgrün“ aus Rasen und Büschen in hiesigen Parks. „Diese Flächen können wir anders sinnvoll nutzen.“ Die Fraktionsvorsitzende Ellen Kittel-Wegner ergänzt: Naturnah angelegte Flächen mit vielen Blütenpflanzen seien nicht nur für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten anziehend. „Wir alle profitieren davon: Blühstreifen sind nicht nur schön anzusehen, sie tragen zum Klimaschutz bei.“

Orientiert haben sich die Flensburger Grünen an Vorbildern in Oldenburg und Kassel. In der niedersächsischen Stadt etwa wurden bereits vor fünf Jahren Wiesenflächen von 1000 Quadratmetern angelegt, um der zurückgehenden Artenvielfalt an Wildblumen und Kräutern auf Wiesen, Wegrändern und in den Ortslagen zu begegnen.

Die Meinung, dass auch auf Flächen wie dem Stiftungsland mehr blühen sollte, wie manch Flensburger Spaziergänger moniert, teilt Gerd Kämmer nicht. Von Beginn an seit 1999 habe er das Stiftungsland unter seinen „Fittichen“, sagt der Biologe und (seit 2016) Naturschutzbeauftragte des Kreises Schleswig-Flensburg und hält dagegen: „Wir haben vor einigen Jahren eine Kartierung der Schmetterlinge im Schäferhaus durchgeführt und dabei über 270 verschiedene Arten festgestellt, darunter den Lila-Goldfalter, der eines seiner letzten Vorkommen in ganz Schleswig-Holstein im Stiftungsland hat.“ In den vergangenen Jahren seien diverse Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt in der Pflanzenwelt durchgeführt worden – ganz im Sinne einer üppigen Insektenwelt, betont Kämmer.

Was die Bienenwelt betrifft, schildert Sebastian Krupp die Lage: Der Honigbiene geht es gut, der Wildbiene nicht. Er ist Chef-Imker des vierköpfigen Teams der Manufaktur Geiler Honig, gegründet 2013 im Ortsteil Geil von Munkbrarup. Die Zahl der Imker und der gehaltenen Bienenvölker wachse sogar laut Veröffentlichungen des Deutschen Imkerverbandes, ergänzt der Experte. Imkern sei unter jungen Leuten, gerade in Städten, sogar „angesagt“, beobachtet Krupp und ergänzt, dass zuletzt „in Flensburg 27 angehende Imker die Schulung des Imkervereins Flensburg durchlaufen haben. So viele wie noch nie!“ Dennoch gebe es bei den Bienenvölkern durchaus Verluste, zum einen wegen der „Varroamilbe“. Und dann nennt Krupp „ein zu geringes Blütenangebot nach der Rapsblüte“, so dass Bienenvölker „schlichtweg verhungern“. Insbesondere auf dem Land fehle „ausreichend Blühfläche“.

Die Imker seiner Manufaktur würden deshalb nach der Rapsblüte in die Stadt Flensburg wandern und würden vor allem im Volkspark fündig. Insbesondere „die Linden werden von unseren Bienen stark beflogen. Auch die Gärten und Balkone sind ein Paradies“. Um Verluste zu verhindern, helfen ein größeres Nektarangebot auf dem Land und ein gezieltes Vorgehen des Imkers. Zur Wildbiene sagt Sebastian Krupp, dass die Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten in erster Linie wegen des „Verlusts des Lebensraumes“ stark rückläufig sei. Er erklärt: „Fläche wird versiegelt, sandige Flächen, in denen die Sandbienen leben, gibt es kaum noch.“ Feuchte Flächen würden entwässert, die Flora ändere sich. Es gebe Wildbienenarten, die nur auf wenige Blütenarten spezialisiert seien. Und wenn diese verdrängt werden, würden auch Wildbienen aussterben.

Sebastian Krupp weist zudem auf den deutlich kleineren Flugradius der Wildbienen hin und empfiehlt deshalb, Blühflächen verteilt übers Stadtgebiet anzulegen. Bedacht werden müsse, dass Wildbienen überwiegend vom Frühjahr bis Juni aktiv sind. Pflanzungen auf Verkehrsinseln hält Krupp allerdings für nur bedingt geeignet, da wegen des Verkehrs die Flächen gemieden werden. Den Antrag der Grünen begrüßt der Imker Krupp und ergänzt, dass auch an Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten gedacht werden solle.

Dem Prüfauftrag gehe die Verwaltung derzeit nach, sagt Clemens Teschendorf. Ausgangspunkt sei, dass Saatgut im Frühjahr ausgebracht werden müsse, sagt der Pressesprecher der Stadt Flensburg, doch zunächst wird geprüft, was geeignet sei, zudem das Wo und Wie.