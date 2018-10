Tarp : Blicke hinter Fassaden

Die 18 Mitglieder des Treene Kunstrings haben eine abwechslungsreiche Bilderschau, die sie in der Seniorenresidenz in Tarp ab Freitag zeigen.

11. Oktober 2018, 16:47 Uhr

„Hinter der Fassade“ lautet das Motto der jährlichen Gemeinschaftsausstellung des Treene Kunstrings in der Seniorenresidenz in Tarp, Wanderuper Straße, die bereits zum 5. Mal veranstaltet wird. Diesmal hat der Treene Kunstring den Autorenkreis Tarp zu einer Lesung eingeladen.

Die 18 Mitglieder des Treene Kunstrings haben eine abwechslungsreiche Bilderschau zusammen getragen, in der verhüllende Masken, fragende Gesichter, aber auch verlassene Räume, vergessene Hinterhöfe und Winkel sowie Buchhüllen zu bestaunen sind. In anderen Werken entpuppt sich eine Raupe als Schmetterling, liegt hinter einem tristen Eingang ein üppiger, grüner Garten oder der Betrachter kann aus Fenstern heraus und in Fenster hinein schauen. Es werden aber auch Bilder gezeigt, die sich mit der Umwelt auseinandersetzen.

Die Ausstellung wird heute um 15 Uhr eröffnet. Zur Lesung wird am Freitag, 2. November, um 18.30 Uhr ebenfalls in die Seniorenresidenz in Tarp, Wanderuper Straße 21, eingeladen. Der Eintritt zur Lesung beträgt 5 Euro. Die Ausstellung kann noch bis zum 21. November täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.