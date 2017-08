Marineschule: Heute Tag der offenen Tür : Blick hinter die Kulissen

vergrößern 1 von 2 Foto: Dommasch 1 von 2

„Moderne Ausbildung in historischen Mauern“ hautnah erleben – dieses Motto gilt heute und am Dienstag, 29. August, für die Marineschule Mürwik. Sie öffnet ihre Tore für die Öffentlichkeit und bietet Besuchern die Möglichkeit, ausgesuchte Bereiche zu besichtigen und einen Einblick in die „Alma Mater“ der Marineoffiziere zu erhalten. Unter anderem gibt es Fahrten mit Motorbooten, um dieses Schmuckstück der Backsteingotik auch von der Wasserseite aus zu sehen. Geöffnet sind das Wehrgeschichtliche Ausbildungszentrum, das Treppenbauwerk, sowie der Turm und andere Bereiche. Die Bibliothek bietet interessierten Lesern und Leserinnen maritime Lektüre zum Kaufen und Ansehen. Besucher können durch die Tore in der Kelmstraße, über Sonwik, das Strandtor Solitüde und Twedter Mark zur Marineschule kommen. „Wir bitten um Verständnis, dass auf dem Gelände der Marineschule keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. Besucher werden gebeten, außerhalb der Marineschule zu parken oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, so dass sie die Marineschule zu Fuß erreichen.“ Geöffnet hat die Schule in der Zeit von 13.30 Uhr bis 16 Uhr.





von sh:z

erstellt am 15.Aug.2017 | 12:21 Uhr